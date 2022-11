Polliana Aleixo conta sobre a experiência de gravar a série Jogo da Corrupção

Polliana Aleixo brilha no elenco da série Jogo da Corrupção, que é a continuação de El Presidente, e foi gravada no Uruguai

A atriz Polliana Aleixo está radiante com o sucesso da série Jogo da Corrupção, que é a continuação de El Presidente, no Prime Video. A trama chegou ao catálogo do streaming há poucos dias e já está entre as séries mais assistidas. A história é sobre João Havelange, ex-presidente da FIFA, e os escândalos de corrupção nos bastidores do futebol.

Polliana interpreta a filha de Havelange,Victoria, e adorou a experiência de participar do projeto. A trama foi gravada no Uruguai e a atriz precisou se mudar para lá para participar do projeto.

"Sempre que penso e falo de El Presidente me vem uma energia muito forte de experiência, pois desde o início eu senti que era algo pra ser vivido intensamente e aprender com os grandes. Ter a oportunidade de contracenar com pessoas como a Maria Fernanda, Albano e Eduardo foi ímpar, absorvi tudo que podia e sai muito mais fã que entrei. Fui dirigida por diferentes diretores, de diferentes nacionalidades, como o Armando Bó e o Álvaro Brechiner, fora os nossos grandes brasileiros envolvidos, Daniela Freitas e Daniel Rezende", disse ela.

E completou: "E a vivência que tivemos morando por 4 meses juntos no Uruguai, faz desse projeto algo muito nosso, que foi construído junto, vivido junto em cada processo do início ao fim. Ainda é doido pensar que ele tá no mundo, ver pessoas falando sobre, debatendo sobre os assuntos que apontamos na série e que está mais que em alto com os escândalos que vem junto com essa copa no Qatar. É muito bom trabalhar com arte e ter oportunidades, mas ver que também é possível ocupar lugar políticos com isso e trazer luz para assuntos muitos necessários, torna tudo ainda mais gratificante".

Assista ao trailer da série 'Jogo da Corrupção':