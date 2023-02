Pedro Bial comove com homenagem para Gloria Maria no Fantástico

Pedro Bial encerra o 'Fantástico' com recado para Gloria Maria: 'Você foi morar nas nuvens'

O apresentador Pedro Bial foi o responsável por encerrar o Fantástico em homenagem para a jornalista e apresentadora Gloria Maria. Ele fez um texto sobre a amizade deles e a admiração que sente por ela.

Em um trecho da declaração, ele relembrou o tempo em que trabalharam juntos no Fantástico. “Gloria, minha rainha, olha eu aqui de novo, pra variar, esperando você. Agora só falta o Boa Noite. Só que, desta vez, sua peste, você não está atrasada. Desta vez, você foi embora antes da hora. Logo você, que não largava uma boa festa. Eu vou seguir, como se você ainda estivesse ao meu lado, deveria estar, deve estar... Agora que você foi morar nas nuvens, com outras deusas, e elas que se cuidem...”, disse ele.

E completou: “Vou celebrar sua condição terrena, de musa, avatar de geral. Avatar é alguém que encarna o outro, abriga o desejo do outro. Gloria avatarizava a sede de verdade do povo. E para uma musa? Para uma musa eu tenho que me dirigir em versos, mas quais? Hoje somos nós que não temos palavras, Gloria. Nós que não queremos ter palavras de adeus. Então, eu fiz assim, fiz um pequeno colar de joias vocabulares para você usar rente ao pescoço nessa sua eternidade cósmica. Roubei uns versos daqui, dali, palavras que falam da vaidade das palavras, de quando as palavras não prestam mais para dizer nada, vaidosas, vãs, palavras em vão. Joias como do nosso mestre Armando Nogueira, que com Alice Maria, inventou você, viu em você o que ninguém tinha visto ainda. Saravá Alice na terra, Saravá Armando no céu. Armando, que abriu assim sua crônica, lembra? Quando o Brasil ganhou a Copa de 70, ele abriu a crônica assim: 'e as palavras? Eu que vivo delas, onde estão?'. Que confissões preciosas, como do poeta que você soube encontrar no meio da rua, em um dia de Natal, de 40 anos atrás”.

Depois de relembrar trechos de textos e poemas, Pedro Bial afirmou: “Oremos por saúde, paz, animo para correr atrás, seguir correndo atrás da Gloria”.

