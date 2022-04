Pavão é desmascarada no The Masked Singer Brasil; saiba quem é

A Pavão foi a décima primeira participante desmascarada do The Masked Singer Brasil

Na tarde deste domingo, 10, mais um participante do The Masked Singer Brasilfoi desmascarado.

Após disputar a preferência dos jurados contra a Abacaxi, o Pavão deu adeus a competição e revelou sua verdadeira identidade.

Como os jurados já desconfiavam, Negra Li (42) estava embaixo da fantasia, e mesmo após tantos anos de carreira, a cantora confessou que é tímida e ser a Pavão ajudou a se soltar.

"Eu aproveitei a máscara da Pavão. Eu me escondi nela. Porque eu me considero tímida. São 24 anos de carreira. Eu aproveitei a Pavão. Ninguém tá me vendo, então eu não vou ser mais tímida. Eu vou me jogar, vou ser quem eu quiser. E foi incrível", afirmou a artista.

Vale lembrar que na próxima semana começa a semifinal do reality, Lampeão e Maria Bonita, o Camaleão, o Dragão e a Abacaxi disputam a preferência para seguir na competição.

Confira o momento em que Negra Li foi desmascarada: