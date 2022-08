Paulo Vieira diverte Ana Maria Braga ao mostrar áudio da mãe

Em participação no 'Mais Você', humorista Paulo Vieira exibe mensagem que recebeu da mãe dando dicas para o programa com Ana Maria Braga

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 13h28

O humorista Paulo Vieira (29) foi o convidado do Mais Você na manhã desta terça-feira, 16, e fez Ana Maria Braga (73) e o público caírem na gargalhada com um áudio inusitado!

O artista, que foi um dos apresentadores do Criança Esperança na noite de segunda-feira, 15, impressionou a comandante da atração matinal da TV Globo ao mostrar uma mensagem que recebeu de sua mãe, Dona Conceição, dando um conselho para sua participação no café da manhã com a loira.

"A coisa que fiquei mais nervoso na TV até hoje foi vir aqui. Parte do nervosismo de hoje foi dado pela minha mãe. Olha a pressão do áudio que ela mandou", disse ele, abrindo o celular.

No áudio, a mãe de Paulo disparou: "Vê se não come o biscoitinho todo de uma vez, senão vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha. Não é para enfiar o biscoito todo na boca como gente mal educada não".

Ana Maria se divertiu com a mensagem. Em seu feed no Instagram, Vieira postou clique ao lado da apresentadora e de Louro Mané: "QUE DIA IMPORTANTE NA MINHA VIDA! Te amo @anamaria16", declarou.

Durante o programa, o comediante ainda comentou sobre a vitória no primeiro duelo da Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, no último domingo, 14, em disputa com a atriz Leticia Colin (32), e contou que começou a fazer teatro aos 9 anos de idade, estreando aos 12.

"Tento fazer aquilo como se a minha vida dependesse daquilo. Eu vou com uma gana, com muita energia, porque eu quero ser conhecido na casa como um cara que cumpre as demandas, que faz bem aquilo que se propõe", afirmou o famoso. "É um quadro difícil par quem nunca limpou casa. Se você já limpou uma casa, é um quadro fácil", brincou ainda sobre o quadro.

Paulo Vieira mostra áudio da mãe para Ana Maria Braga:

Eu já amo a Dona Conceição! #TVeFamosos



Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) mostra áudio divertido da mãe falando para ele não comer muito no café da manhã do #MaisVocêhttps://t.co/cx2BeWWEkOpic.twitter.com/jekDJdhuEO — gshow (@gshow) August 16, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Vieira (@paulovieira.oficial)

Paulo Vieira fala da amizade com Rafa Kalimann

Recentemente, Paulo Vieira usou suas redes sociais para compartilhar uma foto ao lado de Rafa Kalimann (29), sua amiga, e aproveitou o espaço para se declarar. "Minha amiga Rafa é trabalhadora demais, está sempre estudando, correndo atrás. Mesmo quando demandada de níveis sobre-humanos de paciência e autocontrole, é gentil. Mesmo quando está se levantando de buracos (que cavaram pra ela), é otimista", iniciou o humorista.

"Ela está sempre inventando caminhos novos e toda tentativa de reduzir minha amiga é pra esconder a mulher gigante que ela é. Vocês todos seriam mais felizes se tivessem @rafakalimann por perto… Ps: Rafa, meu amor por você é QUASE do tamanho da tua cabeça", brincou ainda.

