Rafa Kalimann e Paulo Vieira falam da amizade e trocam declarações na web:

Rafa Kalimann e Paulo Vieira usaram as redes sociais para compartilhar declarações um para o outro

Na noite da última sexta-feira, 22, a apresentadora Rafa Kalimann (29) e o humorista Paulo Vieira (29) usaram as redes sociais para trocar declarações.

O apresentador do Big Terapia, do BBB 22, Paulo Vieira, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto ao lado de Rafa, sua amiga, e aproveitou o espaço para se declarar.

Na legenda do post, Paulo falou sobre sua amizade com Kalimann e aproveitou para enaltecer a apresentadora: "Minha amiga Rafa é trabalhadora demais, está sempre estudando, correndo atrás. Mesmo quando demandada de níveis sobre-humanos de paciência e autocontrole, é gentil. Mesmo quando está se levantando de buracos (que cavaram pra ela), é otimista", iniciou o humorista.

"Ela está sempre inventando caminhos novos e toda tentativa de reduzir minha amiga é pra esconder a mulher gigante que ela é. Vocês todos seriam mais felizes se tivessem @rafakalimann por perto… Ps: Rafa, meu amor por você é QUASE do tamanho da tua cabeça", escreveu Paulo Vieira.

E não demorou para Rafa Kalimann responder o amigo nas redes sociais. A apresentadora compartilhou a mesma foto publicada por Paulo e escreveu: "Sei que tá tarde (00:31) - e que não vou superar sua legenda que me fez chorar e querer imprimir pra um porta-retrato da minha casa pois, causou em mim a sensação de receber depoimento no Orkut (isso era muito inesperado e sincero) vinha de amigo de dentro de casa, que não precisava pedir água pois conhecia onde ficava a geladeira. Te vejo como esse amigo, mas não quero dormir sem deixar registrado essa foto pra eu ver daqui um tempo, relembrando esse dia especial que tivemos", iniciou Rafa.

"Você é potência máxima @paulovieira.oficial e você enfatiza ainda mais isso quando demonstra sua generosidade em olhar/perceber o outro. Acho linda a forma com que nos encontramos nesse mundão de Deus. Te admiro muito. Feliz por mais um trabalho com você. Tô aqui sempre, meu amigo Paulo.(como sinal de amor.. até te empresto bonés se quiser)", finalizou a apresentadora.

