Paulo Vieira admite motivo para ter feito quadro no BBB: ‘Ficar famoso’

O apresentador Paulo Vieira surpreende pela sinceridade ao relembrar o motivo para aceitar o convite para ter um quadro no BBB

O apresentador e humorista Paulo Vieira esbanjou sinceridade ao relembrar o motivo para aceitar o convite para ter um quadro no Big Brother Brasil, da Globo. Ele fez sucesso no comando do quadro Big Terapia, mas a atração não voltará no BBB 24. Agora, o artista contou que seu objetivo era ficar ainda mais conhecido e deu certo.

"Big Brother foi muito legal para mim. Quando acontecia de eu propor certar coisas e, às vezes, não eram aprovadas dentro de uma perspectiva de star quality. Então, eu fiz o Big Brother para ficar famoso, como todo mundo que faz Big Brother, só que eu não entrei na casa", afirmou ele entrevista no site Splash UOL.

Então, ele contou que conseguiu seus programas individuais após isso. "Fiz Big Brother para ficar mais conhecido do grande público e, com isso, ter mais envergadura para propor coisas autorais. Pablo e Luisão é meio filho desse processo do Big Brother e O Avisa Lá que Eu Vou também", comentou.

Por fim, o artista analisou: "Quando eu fiz o Big Brother e aí foi muito legal, um sucesso, aí vieram falar: 'O que você quer fazer'. Aí eu falei que eu queria fazer um programa andando pelo Brasil, eles tinham uma ideia nesse rumo e eu fui fazer. Acaba que as coisas mais lado B que eu tenho feito são colheitas do Big Brother em todos os sentidos. Inclusive, o financeiro, que patrocina as coisas da Globo".

Paulo Vieira não estará no BBB 24

O apresentador Paulo Vieira não vai comandar o quadro Big Terapia no BBB 24, da Globo, que estreia em janeiro. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o artista está com a agenda repleta de projetos. Assim, ele não conseguirá se comprometer com as gravações para o Big Brother Brasil.

O jornal revelou que Paulo Vieira vai gravar a série Pablo e Luisão, que ele criou para o Globoplay, e também será jurado do The Masked Singer Brasil. Além disso, ele está editando a próxima temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.