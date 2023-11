Patrícia Poeta vai para o SBT? Entenda ‘empréstimo’ de apresentadores da Globo

Apresentadora da Globo, Patrícia Poeta tem participação confirmada em atração do SBT; descubra o que está por trás do 'empréstimo''

Nesta segunda-feira, 06, começaram a circular boatos de que Patrícia Poeta estaria prestes a fazer uma visita aos estúdios de uma emissora rival. É que a apresentadora do 'Encontro' na Globo faz parte do time de comunicadores que foram liberados para apoiar a arrecadação de fundos no 'Teleton' em prol da AACD na programação do SBT.

Para quem não acompanhou, neste ano, a emissora de Silvio Santos tomou uma decisão surpreendente ao reunir um time de apresentadores de concorrentes diretos para liderar a programação beneficente entre os dias 10 e 11 de novembro. A iniciativa é semelhante ao encontro recente de Xuxa, Eliana e Angélica no 'Criança Esperança' da Globo.

Inicialmente, foi confirmado que a vênus prateada havia cedido dois de seus grandes nomes do time de apresentadores, Fátima Bernardes e Marcos Mion, para gravarem nos estúdios da concorrente. No entanto, a comandante do 'Assim como a gente' no GNT sofreu um acidente e está em recuperação após quebrar um osso.

Segundo informações iniciais compartilhadas pela jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Fátima teria sido substituída novamente por Patrícia Poeta, que agora está à frente de sua antiga atração na Globo, o 'Encontro'. De acordo com a Folha de São Paulo, a assessoria de Poeta teria confirmado o empréstimo da apresentadora.

Por isso, Patrícia, ao lado de Mion, deve contribuir para a arrecadação de fundos este ano. Vale lembrar que o empréstimo de apresentadores representa um evento inovador e outras emissoras também cederam seus comunicadores. Você pode conferir a lista completa dos apresentadores do Teleton deste ano clicando aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

O que aconteceu com o pé de Fátima Bernardes?

No início deste mês a apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que machucou o seu pé e está usando uma bota ortopédica para deixar o membro imobilizado. Apesar do susto, a estrela tranquilizou ao revelar que sofreu uma lesão durante uma aula de dança e que está tudo bem.

“Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%”, Fátima relatou o ocorrido. Agora, a apresentadora segue em recuperação e conta com o apoio especial do namorado, o político Túlio Gadelha, que brincou com o acidente: “Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé”, disse ele.