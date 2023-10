Fátima Bernardes, Adriane Galisteu e mais: SBT reúne apresentadores de concorrentes para o Teleton

Globo, Record, Band e RedeTV! liberaram grandes nomes da televisão para apresentar o Teleton no SBT

Nesta terça-feira, 17, o SBT revelou novos detalhes sobre o 'Teleton' deste ano. A emissora reuniu um time de apresentadores renomados de concorrentes diretos, como Globo, Record, Band e RedeTV!. Grandes nomes da televisão foram liberados para apoiar a arrecadação de fundos em prol da AACD e estarão presentes na programação da emissora.

Da mesma forma como ocorreu na edição deste ano do 'Criança Esperança', realizada pela Globo, que reuniu as três loiras mais famosas da televisão brasileira - Xuxa, Angélica e Eliana - o SBT está promovendo uma ação similar, porém, com um aumento significativo no número de comandantes da atração, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro.

Dentre os apresentadores cedidos pelas emissoras concorrentes, Fátima Bernardes e Marcos Mion, vindos da Globo, devem marcar presença no palco do SBT. A Record também contribui com a iniciativa ao disponibilizar seus apresentadores, como César Filho, Adriane Galisteu e Lucas Selfie para comandarem o evento.

Na RedeTv!, destacam-se a participação de Sonia Abrão e Mariana Godoy como apoiadores do programa. A Band, por sua vez, não ficou de fora e permitiu que uma de suas maiores promessas, João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, o Faustão, se juntasse à causa. Karyn Bravo, a âncora do 'Jornal da Cultura', também recebeu autorização.

Outras celebridades foram convidadas para participar do evento, não apenas como apresentadores, mas também para realizar apresentações musicais. O time inclui figuras como o jornalista Carlos Tramontina, a atriz Maisa, a influenciadora Virginia Fonseca, o apresentador Igor Coelho, a cantora Lexa, o cantor João Gomes e o padrinho do evento beneficente, Daniel.

Além do intercâmbio dos apresentadores de outras emissoras, o SBT também pode contar com seu próprio elenco, como Celso Portiolli. A madrinha do evento, Eliana, demonstrou entusiasmo com a novidade e relembrou sua participação no palco da Globo neste ano: "A nossa participação, das três loiras, foi muito bonita e resultou em doações”, destacou.

Celso Portiolli manda recado para Luciano Huck:

Em meio a interação entre emissoras, o apresentador do SBT Celso Portiolli surpreendeu ao mandar um recado para o apresentador Luciano Huck, da Globo. Ao vivo no último final ele reagiu à homenagem da emissora concorrente, que reuniu João Augusto, filho de Gugu Liberato, e João Silva, filho de Faustão; confira o recado.