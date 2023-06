Patrícia Poeta revela truque para conquistar marido no ‘Encontro’: “Vai pra pista”

Apresentadora Patrícia Poeta ensina simpatia para encontrar marido ao vivo no ‘Encontro’

A apresentadora Patrícia Poeta bancou o cupido ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Encontro’, na manhã desta terça-feira, 13. É que a jornalista decidiu ensinar uma simpatia para que uma das convidadas da atração, a Dona Dora, encontrasse o seu pretendente após o Dia dos Namorados.

O assunto surgiu quando Patrícia comentava sobre Santo Antônio, que é conhecido como ‘casamenteiro’. Foi então que a comunicadora chamou Dora para o palco e resolveu revelar um truque para conquistar o marido: "A gente descobriu uma simpatia, que confesso que não conhecia essa simpatia, não sei se a senhora conhecia", ela iniciou.

"A gente pega uma bacia, enche de água, isso no dia 12 para o 13, aí pega os papeizinhos e coloca todas as letras do alfabeto, enrola bem, enrola com vontade", Patrícia explicou a simpatia enquanto o programa exibia um vídeo de dona Dora seguindo o passo a passo para encontrar o amado: “Com fé e esperança”, a convidada destacou.

"O segredo é que tem que abrir esse papelzinho e aí a letra que abrir, é a letra do amado”, Patrícia revelou e começou a mostrar os papéis da simpatia de Dora. Ela ainda aconselhou: "Vai pra pista acreditando, vai pra pista feliz da vida, Dora". A convidada garantiu que iria encontrar o amado e apresentá-la para o Brasil no ‘Encontro’.

Vale lembrar que Patrícia está à frente do ‘Encontro’ há quase um ano, depois que a apresentadora Fátima Bernardes deixou o programa para se dedicar a outros projetos e passar mais tempo com a família. A comunicadora também divide o palco com o jornalista Manoel Soares.

Patrícia Poeta se emociona ao noticiar morte no ‘Encontro’:

No início deste mês, Patrícia Poeta precisou dar uma triste notícia durante o ‘Encontro’. A apresentadora da atração não conteve as lágrimas ao revelar uma morte ao vivo. Visivelmente abatida, ela caiu no choro ao prestar uma homenagem para uma convidada da atração, Dona Judith, que morreu aos 103 anos.