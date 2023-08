Patrícia Poeta leva Xuxa às lágrimas ao falar do primo: "Era minha responsabilidade"

Patrícia Poeta leva Xuxa às lágrimas ao contar porque seguiu carreira na televisão; veja

A apresentadora Xuxa Meneghel se emocionou durante uma entrevista que foi exibida pelo Encontro nesta quinta-feira, 10. É que Patrícia Poeta foi até a casa da apresentadora para uma entrevista exclusiva.

Já no finalzinho da conversa, a morena quebrou o protocolo. "A gente precisa elogiar as pessoas e dizerem o quanto elas foram importantes na vida da gente. Não pode deixar para amanhã", disse ela que então explicou porque decidiu seguir a carreira na televisão.

Poeta afirmou que sempre quis ajudar o primo, que sofria com complicações de um problema cerebral. "Eu trabalho em TV muito por sua causa. Eu tinha um primo, que essa semana está completando quatro anos que ele nos deixou. Ele era especial, tinha uma válvula no cérebro. E eu achava que eu deveria levar magia pra ele, no dia a dia, que era minha responsabilidade, minha missão" , declarou ela.

Ela então disse que deve muito à Rainha pela inspiração. "E pra mim, a referência era você, seu programa, sua nave. Ele saia da minha casa todo dia com um sorriso de felicidade e aquilo foi norteando minha carreira ao longo da minha vida", disse.

Muito emocionada, Xuxa agradeceu o carinho e ficou surpresa com o relato da amiga. "Que lindo isso, tu nunca me falou", disse a apresentadora. As duas então se abraçaram e a loira reiterou que sempre torceu pelo sucesso da aliada.

Era próxima de Aracy

A apresentadora Patrícia Poeta foi pega de surpresa no Encontro desta segunda-feira, 07, ao receber a notícia da morte de Aracy Balabanian. Ao saber que a atriz faleceu aos 83 anos, após lutar contra um câncer há meses, a jornalista ficou com a voz embargada e comentou que era próxima da falecida.

Ao ter a atração interrompida para César Tralli anunciar a perda, a comunicadora ficou bem abalada e com os olhos cheios de lágrimas. "A gente começou o programa de hoje com essa energia boa, de notícias boas. Acabei de receber uma notícia muito triste aqui. Além de uma grande artista, era uma grande amiga minha...", disse o esposo de Ticiane Pinheiro ao entrar ao vivo.