Patricia Abravanel se joga na dança ao som de É o Tchan

Patricia Abravanel recebe Beto Jamaica, Compadre Washington e Sheila Mello no Programa Silvio Santos, do SBT

A apresentadora Patricia Abravanel se divertiu bastante durante a gravação do Programa Silvio Santos que vai ao ar no domingo, 26 de maio, no SBT. Ela recebeu os integrantes do grupo É o Tchan, Beto Jamaica, e Compadre Washington, no palco e se jogou na dança.

Ao som dos hits do grupo, ela dançou com os cantores e também com Sheila Mello e Taísa Pelosi. Os quatro artistas foram convidados para participarem do quadro Qual É A Música e até fizeram a Dança da Cordinha.

O Programa Silvio Santos desta semana também terá o Jogo das 3 Pistas com Buchecha e Salgadinho. E o quadro Show de Calouros terá o júri formado por Marcia Sensitiva, Victor Sarro, Marcia Fu, Aline Mineiro, Xaropinho e Aretuza Lovi.

A atração vai ao ar a partir das 20h.

Veja algumas fotos da gravação:

Patricia Abravanel se diverte com os convidados no Programa Silvio Santos - Foto: Gabriel Cardoso / SBT

