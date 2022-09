Patrícia Abravanel se emociona com retrospectiva: 'Somos um sopro'

Patrícia Abravanel ficou comovida com vídeo de retrospectiva e diz que o tempo passa muito rápido

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 20h58

A apresentadora do SBT Patrícia Abravanel (44) contou que ficou emocionada com um vídeo de retrospectiva feito pelos fãs. A estrela se deparou com vários momentos de sua e aproveitou o momento para desabafar sobre o passar dos anos.

Na legenda da sua publicação no Instagram, ela escreveu: "Como hoje é dia de #tbt me deu vontade de postar aqui esse vídeo feito por uma fã querida a @_patibrito do @patriciaabravanelnews que me emocionou. Vendo só consigo sentir o tempo voado, a vida passada e me mostrando que realmente somos um sopro. Vejo meus filhos crescendo, meus pais envelhecendo e tudo que mais gostaria é mais tempo".

E completou: "Mais tempo para curtir meus filhos enquanto ainda precisam de mim e mais tempo para usufruir da companhia e amor dos meus pais. Como tudo passa rápido. Como sou grata por cada segundo ao lado deles. Obrigada Senhor pelo presente da vida, pela saúde e por poder compartilhar momentos tão especiais junto daqueles que amamos".

Veja a publicação de Patrícia Abravanel sobre sua retrospectiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)



Silvio Santos volta a gravar no SBT

Silvio Santos (91) está de volta ao comando de seu programa no SBT, sua emissora, nesta quarta-feira, 21, após um tempo afastado. Durante o período longe dos estúdios, ele foi substituído pela própria filha, Patrícia Abravanel (44).