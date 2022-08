Paolla Oliveira rebola muito e arrasa na dança nos bastidores de 'Cara e Coragem'

Atriz Paolla Oliveira se jogou na dança nos bastidores das gravações de 'Cara e Coragem' e impressionou internautas

Redação Publicado em 26/08/2022, às 11h07

A atriz Paolla Oliveira (40) está arrasando em Cara e Coragem, e os bastidores da novela são pra lá de divertidos! Na última quinta-feira, 25, Paolla dividiu com a web um vídeo dançando durante as gravações do folhetim das 19h.

Através de seu perfil no instagram, Paolla Oliveira compartilhou um vídeo nos bastidores da novela, ao lado de sua dublê, Roberta Felipe.

No vídeo, Paolla Oliveira e Roberta surgiram rebolando muito e se divertindo: "Deixa baixo nada... Deixa alto que mais tarde tem #CaraECoragem', brincou a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores de Paolla Oliveira aproveitaram o espaço para deixar mensagens para atriz: "Genteeee! Entregou tudo", disse um internauta. "Arrasou demais", escreveu outro. "Amo você dançando!", ressaltou o terceiro.

Veja o vídeo de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira mostra corpaço em ação ao treinar na academia

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo compartilhar na rede social. No registro, a atriz surgiu pegando pesado no treino e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação. Em outro momento, ela brincou ao fazer uma gravação treinando e usando uma fala de Juma, de Pantanal, sobre querer ir embora do lugar.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea", disse ela.

Não apenas na academia que a famosa exibe suas curvas deslumbrantes. Nos últimos dias, ela arrancou elogios ao relembrar um ensaio ousado que fez usando roupa íntima de strass. Nos registros, a musa apareceu morena, visual adotado para sua personagem em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes.

