Otávio Muller relembra parentesco com Cazuza e elogia o filho, Fran Gil: ''Maior orgulho''

O ator Otávio Muller (57) participou do Conversa com Bial da quinta-feira, 11, na TV Globo, e falou sobre a carreira e a vida pessoal. Ele surpreendeu ao revelar parentesco com o cantor Cazuza (1958–1990).

O artista relembrou seu primeiro papel na novela Vale Tudo (1988), com o personagem Sardinha, e contou que teve dedo de seu primo Cazuza, que foi assisti-lo em sua primeira peça de teatro.

"O Cazuza é meu primo de segundo grau. O Cazuza me conhecia de menininho, gordinho, pequenininho... Aí o Cazuza pintou na sala, olhou para mim e falou: 'Caraca, você é ator?'. E a partir daí, ele me indica para o Gilberto Braga, que escreve para mim o Sardinha, de 'Vale Tudo'. Ficamos amigos eu e o Cazuza. Ficamos realmente amigos", disse ele.

Muller também comentou sobre o orgulho que sente do filho, Francisco Gil (27), fruto do relacionamento com a cantora Preta Gil (48), e integrante da banda Gilsons. O ator afirmou que já chegou a chorar de emoção em apresentação do herdeiro.

"É o maior orgulho. Eu fui em um festival que o Francisco cantou o solo e fomos eu, Preta, Adriana, o Rodrigo... Somos tropicalistas, né? Cara, de repente, todo mundo na plateia cantando a música do Francisco, todas as músicas. E aí foi uma choradeira. É o maior barato, cara. É uma glória", celebrou.

O famoso também comentou sobre a neta, Sol de maria, filha de Fran, seguir os passos da família: "Agora na turnê de 80 anos do Gil, subiu toda a família no palco. Eu fiquei perseguindo pelo Instagram e a Sol estava no palco, cantando a mil por hora. Linda, maravilhosa, junto com a Preta, com Francisco, com toda a família."

Durante o programa, Otávio ainda revelou que tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e dislexia e se emocionou muito ao afirmou que o teatro o salvou.

Confira trecho de Otávio Muller no 'Conversa com Bial':

Preta Gil celebra aniversário de Otávio Muller

Otávio Muller completou mais um ano de vida no último dia 06 e recebeu homenagem da ex, Preta Gil, que fez 48 anos na última segunda-feira, 08, e comemorou com festão com presença de famosos no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro."Viva o vovô Tato @otaviomuller_ te amamos!!! Parabéns, amei comemorar seu aniversário hoje com a família reunida na festa da nossa amada @lucinha.araujo.oficial!!!", disse Preta.

