Confira os relacionamentos reais dos astros da série Stranger Things da Netflix

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 13h53

Com mais de 1 bilhão de horas assistidas, Stranger Things é um dos maiores fenômenos da Netflix. O Upside Down pode ser assustador, mas ele abre espaço para o romance.

Os casais da série são bem queridinhos do público, porém os atores também tem os seus amores fora das telinhas.

VEJA OS RELACIONAMENTOS REAIS DOS ATORES DE STRANGER THINGS

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Assim como a sua personagem, Eleven, a atriz está em um relacionamento com o seu melhor amigo, Jake Bongiovi, filho do cantor Bon Jovi. O casal assumiu o namoro em 2021 e desde então aparecem juntinhos nos tapetes vermelhos.

Finn Wolfhard e Elsie Richter

O intérprete de Mike mantém a sua vida pessoal de forma privada, porém desde 2021, ele vem sendo apontado como namorado da atriz Elsie Richter. Em agosto, o ator publicou uma foto tremida dos dois rindo e exibindo um clima de romance.

Caleb McLaughlin

Com certeza Lucas e Max é um dos casais mais amados pelos fãs da série. Já na vida pessoal, o artista parece não estar se relacionando com ninguém.

Noah Schnapp

Assim como Caleb, o ator que faz Will não parece estar envolvido romanticamente com ninguém. No início de Stranger Things, o público chegou a shippar Noah com Millie Bobby Brown, porém os dois são apenas melhores amigos.

Sadie Sink

Os fãs acreditam que Sadie Sink está em um relacionamento com Joe, o irmão mais novo da cantora Taylor Swift, mas o rumor nunca foi confirmado.

Gaten Matarazzo e Lizzy Yu

Dustin está bem dentro e fora de cena! O ator celebrou os 4 anos do seu relacionamento com a atriz de musical Lizzy Yu.

Joe Keery e Maika Monroe

Joe Keery conheceu Maika Monroe durante as gravações de After Everything e desde então os dois são um casal. Mantendo o namoro privado, os dois ocasionalmente fazem aparições em tapetes vermelhos.

Natalia Dyer e Charlie Heaton

A química dos atores pode ser vista dentro e fora das telinhas. O casal se conheceu durante as gravações de Stranger Things e já estão em um relacionamento de mais ou menos 2 anos.

David Harbour e Lily Allen

David Harbour e a cantora Lily Allen são casados desde 2019 e a cerimônia ganhou a imprensa com o cerimonialista vestido de Elvis Presley e a recepção dos convidados em um restaurante de fast-food.

Winona Ryder e Scott Mackinlay

Bem discreta, a atriz é casada com o empresário de moda sustentável Scott Mackinlay. A primeira vez em que o casal foi visto junto foi em 2011.

Maya Hawke e Spencer Barnett

A Robin de Stranger Things foi apontada como namorada do músico Spencer Barnett, mesmo sem confirmação, os dois foram juntos ao desfile da grife Dior em 2022.