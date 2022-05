Netflix libera os oito minutos do primeiro episódio da nova temporada de 'Stranger Things'

Redação Publicado em 20/05/2022, às 13h30

A Netflix liberou, em seu site oficial, um perfil mostrando"spoilers" do que os fãs de Stranger Thingspodem esperar da 4ª temporada da série, que será lançada na próxima sexta-feira, 27.

No site, além de mostrar que essa será "a maior temporada de Stranger Things de todos os tempos", a plataforma de streaming ainda liberou os primeiros oitos minutos do episódio inicial da nova temporada.

A nova temporada, que começa a chegar à plataforma de streaming em 27 de maio, contará com nove episódios de durações estendidas que somarão um total de quase 13 horas de conteúdo inédito da franquia. Ela será lançada em duas partes, com a primeira (em sete episódios) chegando na data supracitada e uma segunda (com dois, somando entre si quatro horas de duração) em 1º de Julho.

Netflix libera os primeiros oito minutos da 4ª temporada de 'Stranger Things':

Sinopse da 4ª temporada de Stranger Things:

Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – enquanto passam por um período turbulento na escola, o que dificulta ainda mais as coisas. Nesse momento vulnerável, surge uma ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.