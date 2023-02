O que Jô Soares deixou de herança? Testamento de apresentador incluiu ex-mulher e funcionários

Sem herdeiros, filho único e solteiro, Jô Soares repartiu fortuna em testamento

Jô Soares morreu em agosto de 2022 por complicações em decorrência de sua obesidade. Com anos de carreira na televisão, o apresentador do Programa do Jô acumulou uma fortuna milionária com seus trabalhos. Sem herdeiros, solteiro e filho único, o comunicador alterou seu testamento um mês antes de morrer. Foi revelado que o desejo do ícone era a repartição de seu patrimônio entre a ex-mulher, a empresária e quatro funcionários que trabalharam para ele durante muito tempo.

Quem irá ficar com a maior parte da fortuna, em seus 80%, é Flavia Maria Junqueira Pedras Soares, que foi casada com Jô por muitos anos. De acordo com o portal Extra, eles se conheceram e se casaram na década de 1980, terminando a relação em 1998, mas seguindo como ótimos amigos. Em 2017, o apresentador passou o duplex milionário em que morava para o nome dela, que viveu no apartamento com ele de 1991 até o fim da união. Além de parte do patrimônio e do imóvel avaliado em 7,2 milhões de reais, a ex herdou bens materiais como joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio. Flavia também ficou com as cinzas do ícone após ele ser cremado.

Para Cláudia Colossi, amiga de muito tempo do comunicador, ficou reservado 10% do patrimônio. A produtora artística, que também era empresária de Jô, gerenciou a carreira do mestre e fez parte do círculo íntimo de amizade que o apresentador reservava a poucos colegas.

O restante da fortuna, que totaliza 10%, foi dividido entre quatro funcionários que trabalharam para Jô Soares durante muitos anos. Antonio Roberto Colossi ficou com 3,6%, Marlucy de Oliveira Costa com 3,2%, Marycleidy de Oliveira Costa com 1,6% e os outros 1,6% ficaram para Sebastião Kassen Moreira dos Santos. Todos trabalharam na casa do apresentador.