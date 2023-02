Ex-mulher de Jô Soares fica com apartamento de R$ 7 milhões em SP; veja fotos

Ex-mulher de Jô Soares é quem vai ficar com o imóvel luxuoso em São Paulo; veja fotos

A artista Flávia Pedras herdou oficialmente o apartamento luxuoso deixado por Jô Soares. A decisão saiu nesta semana após os trâmites do testamento deixado pelo ícone. Os dois foram casados por muito tempo, mas não estavam mais juntos na época de sua morte.

O imóvel fica em um dos metros quadrados mais caros do Brasil - o bairro de Higienópolis, em São Paulo, reduto da comunidade judaica na região central da cidade. O espaço é repleto de obras de arte que faziam parte do acervo pessoal do profissional e está avaliado em R$ 7,2 milhões.

As informações são do jornal 'Extra', que afirma que foi lá que ele viveu os últimos dias, dos amigos mais próximos e de familiares. Além das obras de arte, há também correspondências, livros e presentes que ele ganhou dos amigos e fãs ao longo de sua longa carreira.

O imóvel tem dois andares: o primeiro, a parte inferior, era o espaço íntimo de Jô Soares. Já o segundo andar era um escritório em que ele ensaiava seus espetáculos, recebia amigos e cumpria sua rotina de trabalho. Ele era usado para os compromissos de trabalho.

Vale lembrar que o apartamento não entrou na divisão dos bens, já que ele já estava no nome da artista desde 2017, quando ele fez alterações no testamento.

Recentemente, a ex-mulher do apresentador decidiu fazer uma homenagem para o famoso que morreu em agosto do ano passado para celebrar o dia em que ele comemoraria a chegada de seu aniversário.

“Faria 85 anos hoje. E a minha vida melhor para sempre”, escreveu a ex-mulher do famoso consagrado, que era ator, diretor, apresentador, escritor, humorista e artistas plástico, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

