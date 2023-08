O que aconteceu? Leilane Neubarth preocupa após passar mal ao vivo: ‘Susto’

Apresentadora da GloboNews Leilane Neubarth sai do ar às pressas após indisposição e deixa espectadores confusos com sumiço

A apresentadora Leilane Neubarth passou por um momento de indisposição ao vivo durante o ‘Conexão GloboNews’ desta terça-feira, 22. Enquanto estava no ar, a jornalista apareceu visivelmente incomodada e precisou se ausentar às pressas, deixando os espectadores preocupados após o ‘sumiço’.

Durante o programa matinal, a equipe chegou a questionar se Leilante estava se sentindo bem. Com a voz embargada e o semblante sério, a apresentadora tranquilizou ao confirmar: “Está tudo certo”, disse. Entretanto, a jornalista deixou o estúdio logo em seguida e não voltou a aparecer no telejornal da GloboNews.

Momento em que á apresentadora Leilane Neubarth passou mal ao vivo na GloboNews! pic.twitter.com/WIeTtqQN1A — Isllander  (@oisllander) August 22, 2023

Mais tarde, a apresentadora Camila Bonfim explicou que Leilane passou mal e precisou se retirar às pressas. A colega de equipe também confirmou que a jornalista sentiu uma 'leve indisposição', mas atualizou seu estado de saúde por conta da preocupação do público: “Gente, vocês devem estar sentindo falta da Leilane. Então, para tranquilizar todo mundo, a gente explica”, iniciou.

"Ela sentiu uma leve indisposição, precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor, chegou em casa. Tudo bem com a nossa amiga”, finalizou Camila. Nas redes sociais, parte do público desejou melhoras para Leilane: “Estava na cara que ela estava se sentindo mal, fiquei preocupada”, disse uma fã. “Que susto”, comentou outro.

Mais cedo, @LeilaneNeubarth teve uma leve indisposição e precisou deixar a apresentação do Conexão, mas já está melhor e em casa. Muito amor e boas energias! 🤍



➡ Assista ao #ConexãoGloboNews com @DanielaLima_, @LeilaneNeubarth e @camilabomfim: https://t.co/bFwcwLqjJH… pic.twitter.com/DPylXndszO — GloboNews (@GloboNews) August 22, 2023

Uma das apresentadoras do programa, Daniela Lima, também confirmou que a jornalista deve retornar aos estúdios amanhã: “Para a nossa líder, só as melhores energias. Amanhã ela já vai estar de volta, com aquele par de olhos azuis que conquistou o Brasil, um beijo para você, Leilane”, escreveu no Twitter.

Para a nossa líder, só as melhores energias! 😍😍😍😍😍😍😍Amanhã ela já vai estar de volta, com aquele par de olhos azuis que há tanto tempo conquistou o Brasil. Um beijo para vc, @LeilaneNeubarthhttps://t.co/64yevQPySq — Daniela Lima (@DanielaLima_) August 22, 2023

Leilane Neubarth celebra o nascimento do neto:

Além do sucesso no âmbito profissional, Leilane Neubarth também tem motivos de sobra para celebrar em sua vida pessoal! No início deste mês, a jornalista se tornou avó mais uma vez! A comunicadora celebrou o nascimento do neto João com um post especial nas redes sociais.