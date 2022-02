Novos apresentadores revelam como será o retorno do 'Esquadrão da Moda': 'Diversão com emoção'

Renata Kuerten e Lucas Anderi, os novos apresentadores do 'Esquadrão da Moda', dão detalhes sobre a próxima temporada do reality mais fashion do SBT

Felipe Gatto Publicado em 16/02/2022, às 15h22

No ar há 12 anos, o programa Esquadrão da Moda retornará totalmente renovado para a grade do SBT a partir do próximo sábado, dia 19 de fevereiro.

Com uma nova dupla de apresentadores, formada por Renata Kuerten (33) e Lucas Anderi (42), além da entrada do diretor Gustavo Vaccari no time, a nova temporada da atração mais fashion da emissora paulista promete prender ainda mais a atenção do público de casa.

Durante a coletiva de imprensa de lançamento da próxima edição do semanal, os novos âncoras falaram com a CARAS Digital sobre tudo o que vai rolar nos episódios inéditos, e ainda adiantaram alguns detalhes do Esquadrão versão 2022.

"É um programa que está no ar há muito tempo, então, nós temos que representar bem. É muito gratificante, para mim. Tive a benção do Arlindo Grund e da Isabella Fiorentino que me mandaram mensagens de parabéns e apoio...", garantiu a nova âncora citando os antigos apresentadores.

"Vamos levar muita alegria e muita moda. Vão ter histórias muito emocionantes. Será um programa novo, com uma nova cara e com uma pegadinha no final, não vou contar ainda!", completou Renata Kuerten, famosa por atuar com moda há 19 anos e ser reconhecida nas passarelas e editorias de vários países pelo mundo.

Estilista renomado e integrante do time do Fábrica de Casamentos, também do SBT, Lucas Anderi não escondeu a sua emoção ao falar da estreia da nova temporada do programa. "É uma honra poder seguir com um projeto que já existe há 12 anos. A Isabella e o Arlindo fizeram tão bem e temos a obrigação de seguir com isso e fazer até melhor. Tomara que a gente consiga melhorar mais ainda algo que já era bom", falou ele que elogiou a sua companheira de cena.

"Está sendo demais estar com a Renata! A gente tem uma sintonia, nos divertimos muito. O programa está muito bom!", elogiou.

Para a top, levar um pouco de leveza para os telespectadores depois de longos meses de pandemia, é a maior motivação do reality de moda. "Passamos por tantas coisas, tantas dificuldades, e eu acho que é legal poder levar essa alegria para as pessoas, um programa leve e gostoso de se assistir. Diversão com emoção. Tenho a certeza de que todos vão amar!", garantiu.

O novo diretor do programa, Gustavo Vaccari, ressaltou que o cuidado da equipe na escolha dos participantes, faz toda a diferença no resultado do projeto. "Fazemos um programa com muito cuidado, muito frescor e com detalhes na escolha das personagens. Tem programas para ter raiva, se divertir, se emocionar... Um cuidado de trazer um tom diferente para cada programa. Buscamos participantes com potencial de transformação", disse ele que ainda reforçou a preocupação com a saúde de todos em tempos de pandemia.

"Temos muitos cuidados com a pandemia, os protocolos são bem rígidos no SBT. É criada toda uma dinâmica e estratégia para testar todo mundo, e talvez esse seja um dos nossos principais desafios", relatou.

Sobre as comparações com a ex-dupla de âncoras do programa, Renata disse que ela e Lucas optaram pela autenticidade na hora de gravar os episódios. "Cada um tem uma personalidade. Eles (Isabella e Arlindo) deixaram a marca deles. O primeiro impacto será difícil e pode assustar, mas aos poucos iremos conquistar o público com a nossa personalidade. Será muito divertido. Já chorei muitas vezes também, perdi a conta do quanto já me emocionei nas gravações", adiantou ela.

(Foto: SBT/João Raposo)

O programa que está no ar na telinha desde 2009 seguirá com as super participações do hair stylist Rodrigo Cintra e da maquiadora profissional Vanessa Rozan, que dão aquele poderoso up no visual dos participantes e completam o time de luxo do Esquadrão.

Os novos episódios da próxima temporada do Esquadrão da Moda serão exibidos a partir do sábado, dia 19 de fevereiro, às 21:30, na programação do SBT.