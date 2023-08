Nova temporada do Bake Off Brasil estreia no sábado, 12

Bake Off Brasil – Mão na Massa estreia sua 9ª temporada neste sábado, 12, sob o comando de Nadja Haddad

O programa Bake Off Brasil – Mão na Massa terá uma nova temporada no ar a partir do próximo sábado, 12, às 22h30, no SBT. A atração já está em sua nona temporada e busca mais uma vez encontrar o Melhor Confeiteiro Amador do Brasil.

A nova temporada conta com 18 participantes de várias regiões do Brasil, que vão encarar os desafios de criar doces impecáveis ao longo de várias provas, como a Criativa, a Técnica e a Assinatura. “Cada um com a sua habilidade, personalidade, talento. Mas apenas um vai sair com o título”, disse a apresentadora Nadja Haddad.

Os participantes vão ser analisados pela chef confeiteira Beca Milano e pelo chef italiano Giuseppe Gerundino. “Essa tenda é mágica, porque aqui dentro vocês terão a chance de explorar sua criatividade, descobrir novas técnicas e sabores. O que desejo é que vocês aproveitem ao máximo cada momento e que tenham muita sorte, inspiração e coragem para mostrar ao Brasil o talento que transborda em vocês”, disse Beca, e foi completada por Giuseppe. “É muito bom estar de volta nessa tenda. Estou muito emocionado. Nesse capítulo, queremos conhecer vocês através dos seus dons. Sejam ousados e, principalmente, vivam cada momento de maneira intensa”, afirmou ele.

Saiba como vão ser as provas da estreia

No primeiro programa da nona temporada do Bake Off Brasil, os participantes foram desafiados a fazer um Bolo Personalidade na Prova Criativa, na qual tiveram que fazer um bolo com expressões que representem suas personalidades e com recheio que conte uma história.

Além disso, os participantes também realizar a Prova Técnica com o Bolo Bake Off, na qual tiveram que replica um bolo com duas camadas de massa de farinha de amoras, recheios de creeme de nata e calda de amoras com licor de cassis e cobertura de geleira de frutas vermelhas e decoração de chocolate e frutas frescas.

A cada episódio, um participante é eliminado até chegar na grande final para escolher o vencedor da temporada.