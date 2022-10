Nova série com Marcos Palmeira terá o Pantanal como um dos cenários

Marcos Palmeira se despediu recentemente do personagem Zé Leôncio da novela Pantanal

O ator Marcos Palmeira (59) irá relembrar a época que passou no Pantanal, cenário da novela de mesmo nome na qual deu vida ao personagem Zé Leôncio, nesta versão de 2022 e Tadeu, na década de 1990. A região será tema de um dos quatros episódios da série documental A Era dos Humanos, do Globoplay, que será apresentada por ele e está prevista para estreiar em abril de 2023, informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

A série terá cientistas como Miguel Nicolelis e Carlos Nobre, e contará histórias de pessoas que têm relação com as regiões do país retratadas nos episódios. No capítulo sobre o Pantanal, por exemplo, aparecerá um brigadista que salvou 20 vítimas de um incêndio e vários animais.

A produção, dirigida por Iara Cardoso, faz analogia entre características humanas e elementos da natureza: ar e pensamento, fogo e intuição, água e emoções e terra e sentidos. A ideia é mostrar como as ações do homem estão impactando o meio ambiente.

Marcos Palmeira realizou gravações também no sul do Brasil, para a série. Em Cambará do Sul (RS), sobrevoará de balão o Cânion do Itaimbezinho, irá a cachoeiras, fará meditação e visitará plantações de orgânicos e áreas de araucárias.

Também serão feitas imagens em Praia Grande (SC). Houve gravações ainda na Amazônia e em Abrolhos, na Bahia. Além de apresentar, Palmeira dará alguns depoimentos.

Depois de cortar boa parte do cabelo no último dia 08, o ator também tirou a barba e o bigode que usou por quase um ano e surgiu sorridente, de cara limpa, no Instagram, em fotos feitas por sua esposa, a diretora de arte Gabriela Gastal e explicou que este é o novo visual para A Era dos Humanos. O resultado da transformação ficou por conta do cabeleireiro Vinicius Kilesse.