Nicole Bahls realiza sonho com novo programa: 'Construção de uma carreira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nicole Bahls falou sobre estreia do programa Colônia Bahls, exibido nas redes sociais do Multishow

Nicole Bahls está em um momento de plenitude em sua vida e carreira profissional após fechar assinar contrato com o Multishow. Destaque nas redes sociais com seu jeito descontraído, a rainha dos memes agora está celebrando a estreia do programa Colônia Bahls. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abriu o coração e falou sobre o projeto, gravado em sua própria casa.

"É a realização de um sonho, eu amo trabalhar com Multishow e ter um programa meu, gravado em casa, é muito emocionante para mim", conta ela, que todo episódio abre as portas de seu sito, no interior de São Paulo, para receber alguns famosos.

Aposta do verão do canal, o Colônia Bahls será exibido toda terça e quinta-feira no YouTube e no Facebook do Multishow, a partir das 18h. Em seu primeiro episódio, o programa contou com a presença de nomes como Pocah, Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco.

Durante o bate-papo, as famosas comentam sobre o que elas têm em comum: participação em reality show. As quatro viveram experiências de confinamento e se divertiram ao confessar os perrengues. Além disso, elas também participaram de dinâmicas, que arrancaram bons risos.

Segundo Nicole, o projeto marca um novo momento em sua carreira, onde ela tem visto seu trabalho sendo mais valorizado. Para ela, isso é a resposta não só de muito esforço, mas também da união e ajuda de muitas pessoas que torcem por seu sucesso.

"Faz parte da construção de uma carreira e também das pessoas que torcem por mim, sou muito grata a todos pelo carinho. O programa está bem divertido", declara ela, que recentemente também brilhou ao participar do Rede BBB, no Globoplay.