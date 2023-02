Namorado de Fátima Bernardes desmente climão com Mumuzinho: "Participamos"

Namorado de Fátima Bernardes sai em defesa da apresentadora após momento controverso viralizar; veja

O deputado Túlio Gadêlha surpreendeu os seguidores ao surgir em seu perfil para defender a namorada, Fátima Bernardes. Ele negou que ela tenha ignorado o cantor Mumuzinho de propósito durante sua participação no último final de semana no Altas Horas.

Nesta terça-feira (28), ele se explicou publicamente e negou qualquer mal-estar. "Hoje encontrei meu amigo Randolfe Rodrigues no aeroporto e ele me contou que tinha assistido essa cena no Altas Horas no sábado. Eu não lembrava, Por coincidência, encontrei aqui nas redes. Eu só queria dizer que eu e a Fátima amamos o Mumuzinho", salientou.

Simpático, ele ainda mandou um recado para o apresentador do programa da Globo. "Se o Serginho Groisman autorizar, participamos de um outro programa só para dançar com ele (Mumuzinho)", disse.

Nos comentários, seguidores disseram que entenderam o momento e apoiaram o casal. "Vocês são fantásticos. Para mim, isso é maior quebra de paradigma. A Fátima está outra mulher após ela encontrar o amor da vida dela. Nós mulheres torcemos por tudo isso. Se amém e sejam felizes. Isso sim importa", disse um. "Tenho certeza que ele não se chateou", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

FÁTIMA BERNARDES VAI À POSSE DE LULA

A apresentadora Fátima Bernardes marcou presença na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília no dia 1º de janeiro. Ela foi acompanhar o seu namorado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha. "Prestigiando o presidente Lula", escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram.

Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha.