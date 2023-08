Nadja Haddad revela prova inédita na nova temporada do 'Bake Off Brasil': "Lado afetivo"

Em entrevista na CARAS Digital, Nadja Haddad conta como é a gravação do Bake Off Brasil - Mão na Massa e qual é o seu ritual antes de entrar na tenda

Neste sábado, 12, a apresentadora Nadja Haddad e a turma do Bake Off Brasil - Mão na Massa, do SBT, lançam a nona temporada do reality culinário que conquistou os telespectadores. Para celebrar este momento especial, ela conversou com a CARAS Digital sobre os bastidores de como é fazer a atração e mais curiosidades sobre o projeto.

Para começar, a estrela contou que a atual temporada já foi gravada e tem uma novidade: Agora são três provas por episódio. Além das já conhecidas provas técnica e criativa, os participantes também realizam a prova Assinatura, na qual vão executar receitas afetivas.

"Já terminaramos de gravar, o que é atípico. Geralmente, a gente estreia e ainda está gravando. Neste ano, já finalizamos. O sentimento sempre é de realização e gratidão pelo trabalho exercido, todos os participantes são sempre especiais. Essa temporada em especial a gente está bem intenso. E nós tivemos a grande novidade que é a terceira prova. Nas temporadas anteriores foram apenas duas provas, técnica e criativa, e, agora, na nona temporada, a gente tem também o desafio assinatura. Eu acredito que vá aproximar o público do programa. Na prova assinatura, a gente traz receitas do dia a dia, um cunho mais afetivo, que é o tempero do Bake, que é ter algo especial. Na prova assinatura, vamos ter receitas de brigadeiro, bolinho de chuva, cookie, cupcake, que são receitas simples, mas eles vão apresentar de uma maneira especial", disse ela.

E completou: "Na nona temporada, a gente tem provas muito diferentes e bonitas. E provas que fazem com que o público conheça a intimidade do participante. Não posso dar spoiler! Mas acho Acho que está mais emocionante e envolvente. O público vai adorar as receitas e os preparos. Nos primeiros episódios, a minha história, da Beca [Milano - jurada], do Giuseppe [Gerundino - jurado], vão estar presentes e vale o público ficar bem atento. A gente teve uma temporada muito competitiva, mas uma competição mais saudável do que qualquer outro momento. Eles criaram laços de amizade além da compertição".

Antes de entrar na tenda da gravação, Nadja Haddad tem um ritual especial para se sentir protegida durante o trabalho. "Todos os dias quando eu estou na rampa, eu faço a minha oração. Eu consagro a tenda, peço a alegria de jesus para ajudar as pessoas. No primeiro e no último dia, eu passo por cada cantinho orando e pedindo proteção e benção para todo mundo. É um ritmo que faço desde a primeira temporada que fiz", disse ela, que ainda sente o friozinho na barriga antes das gravações.

"Quando não acontecer mais de ter o frio na barriga, eu vou perder a graça pelo que eu faço. O Bake Off é onde eu consigo viver a minha profissão e missão de vida que é acolher e ajudar as pessoas com responsabilidade. Ali no Bake Off é uma extensão da minha vida não é só o meu trabalho, não consigo chegar ali pensando que é só o meu tablho porque não é. Eu continuo sentindo frio na barriga sempre", afirmou.

Como é gravar o Bake Off Brasil?

Ao ser questionada sobre os bastidores do Bake Off Brasil, Nadja Haddad revelou várias curiosidades para a CARAS Digital. Para começar, ela contou que as gravações são longas, mas com muita diversão. "As pessoas não fazem ideia de como é gravar o Bake Off, do quanto a gente precisa se entregar. Eu não saio da tenda em nenhum minuto. A gente começa muito cedo e termina por volta de 9 da noite, às vezes passa um pouco. E as provas são bastante trabalhosas, é dificil eu não me envolver. A gente fica à base de café, o Giuseppe preparava café tipicamente italiano para todo mundo e é uma delícia. Os bastidores são sempre muito cansativos, mas são divertidos. A gente faz com que se torne divertido. A gente faz dancinha de tiktok quando tem um intervalo, brincadeiras entre a gente. É um reality show, as coisas acontecem full time", declarou.

Será que a Nadja Haddad também prova as receitas? Sim!

Uma curiosidade dos telespectadores é saber se a apresentador Nadja Haddad também prova as receitas nos bastidores. Isso porque, na frente das câmeras, apenas os jurados provam os pratos. E ela garantiu que sempre prova e até leva um pouquinho para casa.

"Eu como também e até levo para a minha casa alguns doces que eu gosto mais. Nessa temporada, as pessoas vão me ver comendo mais. Há algum tempo, eu perguntei para a direção se tinha a necessidade de comer porque eu engordei muito na prmeira temporada que eu fiz. Então, como eu não vou avaliar, eu não como na frente das câmeras, mas eu provo, sim. Nessa temporada, o público vai ver que eu provo na Prova Assinatura, todo mundo vai me ver comendo! E eu não comi pouco, não! Eu me dei muito bem. Poder comer sem dar a minha opinião, é bom demais!", disse ela.

Os figurinos elegantes da apresentadora

Em cada episódio, Nadja Haddad usa um figurino mais elegante do que o outro e sempre com cores variadas. Então, ela contou que conta com a ajuda de uma figurinista e sempre aprova os looks antes do dia da gravação.

"Tenho uma sorte de eu usar realmente o meu estilo de roupa no programa. Não é um personagem. Muitos acessórios que eu uso são de fato meus. Existe uma figurinista, a Luciana Arruda, e ela está com a gente e me veste fora do programa. Ela sabe que eu preciso passar a imagem de amiga, com elegância, sendo discreta. A gente toma cuidado com as cores por causa do cenário, faço a prova de roupa e aprovo. Dificilmente ela erra. Eu sempre prezo pelo conforto e pela elegância. Na nona temporada, eu pedi para evitar salto alto para eu poder me movimentar com mais conforto e segurança. Eu preciso ter mobilidade ali. Esse ano vão me ver muito pouco com uma sandália de salto, apostei mais no mocassin e bota com salto confortável. Quero estar elegante e confortável no programa", finalizou.