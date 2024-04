Na semana de estreia, participante de ‘A Grande Conquista 2' é substituída

Uma das participantes da nova temporada de 'A Grande Conquista' precisou ser substituída ainda na primeira semana de reality; entenda

Nesta terça-feira, 23, uma nova participante foi anunciada em A Grande Conquista 2. No dia da estreia, Rachel Sheherazade havia informado aos vileiros que o reality começaria com 99 dos 100 participantes, mas agora o time está novamente completo.

Segundo a apresentadora, um participante testou positivo para Influenza e outro para Covid-19 ainda na fase de pré-confinamento. No entanto, no primeiro momento, eles não foram desclassificados do reality. Assim que testassem negativo, entrariam oficialmente no jogo.

Um tempo depois, ainda no ao vivo, Rachel explicou que um destes vileiros, o Vini Gran, filho de Netinho de Paula, testou negativo para Influenza e pôde finalmente entrar na Vila. Ysane, no entanto, “não foi liberada pelo departamento médico para entrar na competição”, precisando ser substituída por Lara Costa, que entra na Casa Laranja.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, do IG Gente, a produção da Record tinha planos de colocá-la de volta à competição se ela se recuperasse até a próxima quarta-feira, 24, mas tudo mudou e foi necessária a substituição.

A nova competidora tem 34 anos e é natural de São Paulo. Formada em design de interiores, decoração de ambientes e administração de empresas, ela começou a trabalhar aos 14 anos numa multinacional de cosméticos. Aos 30 anos decidiu mudar de área e realizou um sonho de trabalhar com decoração de ambientes.

Já Ysani Kalapalo tem o maior canal indígena do YouTube. Há 13 anos, iniciou seus trabalhos nas redes sociais com o ativismo em prol dos povos indígenas. Além disso, organizou manifestações em defesa dos direitos dos povos originários, participou da Rio+20, de representações na ONU e de palestras sobre a cultura e os direitos dos povos indígenas em escolas.

