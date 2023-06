Mulher dá declaração absurda ao vivo e deixa Chris Flores perplexa: "Chupou"

Mulher dá declaração absurda durante o 'Fofocalizando' e protagoniza um verdadeiro climão

Um momento que foi ao ar no Fofocalizando desta terça-feira, 27, gerou grande repercussão nas redes sociais. É que uma mulher foi entrevistada ao vivo e fez uma revelação absurda durante a atração exibida nas tardes do SBT.

Tudo começou quando Flor começou a entrevistar a mulher sobre a suposta desavença entre a mãe de Neymar e Bruna Biancardi. Ela ouviu a opinião de muitos populares, mas foi surpreendida por uma declaração polêmica no calçadão de Osasco, na Grande São Paulo.

"Estou grávida do Neymar. Ele chupou meu peitinh0", disse ela ao vivo durante o programa. Surpresa com a fala, Chris Flores caiu na gargalhada e se sentou no chão. A pauta precisou ser interrompida e o programa foi para o intervalo.

Nas redes sociais, o momento fez sucesso. "Meu Deus, que situação", comentou um. "Ela riu tanto que foi parar no chão, icônica demais", escreveu outro na web.

@chrisflores riu tanto de uma entrada ao vivo no Fofocalizando que sentou no chão. Uma mulher disse que estava "grávida de Neymar", e disparou: "Ele chupou meu peitinho". hahahaha #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/cfO1HP8ZKe — Todo Canal - Audiência e Notícias da TV (@TodoCanalTV) June 27, 2023

a mulher no fofocalizando ao vivo: "o neymar também fez filho em mim e chupou meu peitinho" kkkkkkkkkkkkk socorro — lulu (@lluagodoi) June 27, 2023

A mulher no fofocalizando dizendo que Neymar engravidou e chupou o peitinho dela kakakaka AO VIVO — TROUXANDRE 🤡 (@trouxandre) June 27, 2023

Problemas entre Neymãe e Bruna Biancardi

Fãs de Bruna Biancardi estão preocupados com uma suposta desavença entre a influenciadora e a sogra, Nadine Gonçalves. É que as duas não foram clicadas juntas nem mesmo no chá revelação da filha de Neymar.

Por isso, muitos estão em busca de respostas: afinal, por que elas não se falam? Segundo novas informações, o motivo é muito simples de se entender e envolve o momento em que os dois se conheceram.