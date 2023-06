Por que Neymãe não é próxima de Bruna Biancardi? Motivo envolve o seu próprio passado

Por que Neymãe não é próxima de Bruna Biancardi? Colunista contou detalhes em programa de TV

Fãs de Bruna Biancardi estão preocupados com uma suposta desavença entre a influenciadora e a sogra, Nadine Gonçalves. É que as duas não foram clicadas juntas nem mesmo no chá revelação da filha de Neymar.

Por isso, muitos estão em busca de respostas: afinal, por que elas não se falam? Segundo novas informações, o motivo é muito simples de se entender e envolve o momento em que os dois se conheceram.

"Ela [Biancardi] foi apresentada pela namorada do pai do Neymar e ela não gostou disso. Namorada, mulher, não sei", contou o colunista Leo Dias ao vivo no Fofocalizando exibido nesta terça-feira, 27.

Ele ainda criticou a postura da sogra de não se aproximar da mãe de sua neta. "Agora é minha opinião: o Neymar que tem que gostar da Biancardi e a Biancardi tem que gostar de Neymar. Elas sorriram uma pra outra, mas ser amiga? Seguir? Não precisa", declarou.

Também nesta terça-feira, o colunista Lucas Pasin, do UOL, revelou detalhes da relação entre as duas. O colunista informou que elas não se seguem nas redes sociais. Bruna tentaria uma aproximação com Nadine durante os eventos que participam, mas não acontece muito contato entre elas. Além disso, a mãe de Neymar teria surpreendido a família quando teria vazado o sexo do bebê do filho em um salão de beleza, revelando antes da hora que era uma menina. Ele ainda apontou que Neymar Pai tem uma boa relação com a nora, Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi curte passeio com Neymar Jr

Depois de revelar o nome da filha, Neymar Jr e Bruna Biancardi surpreenderam com mais uma aparição juntos em público nesta segunda-feira, 26. Os dois chegaram de mãos dadas em um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro e atraíram todos os olhares.

Os dois foram flagrados pelos fotógrafos de plantão quando chegaram de mãos dadas ao evento. Para a ocasião, o atleta surgiu com um look todo preto, composto por terno e camisa. Por sua vez, a influencer apostou em um vestido vermelho de um ombro só e justo ao corpo, o que destacou a sua barriguinha de grávida.