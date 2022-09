MTV prepara série animada de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’

Em parceria com a CBS, MTV quer fazer uma releitura da famosa série de Chris Rock

A MTV Entertainment Studios anunciou que fará uma parceria com a CBS para criar uma releitura animada da série do comediante Chris Rock, “Todo mundo odeia o Chris”.

Com Chris Rock voltando ao seu papel de narrador, e atuando como produtor executivo da série junto de Ali LeRoi, Michael Rotenberg, Dave Becky e Sanjay Shah, a série será uma animação adulta de meia hora sobre a adolescência de Rock e sua família no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 1980.

Produzida pela MTV Entertainment Studios junto da CBS Studios e da 3 Arts Entertainment, a série teve boatos de surgimento quando a CBS anunciou que tinha um projeto em desenvolvimento com outras figuras importantes da série original.

George Cheeks, presidente e CEO da CBS, comentou sobre a produção: “Uma releitura desta série inovadora e aclamada pela crítica tem sido uma fonte de discussões criativas em nosso estúdio há muito tempo. É emocionante unir forças com a 3 Arts e o gênio cômico de Chris Rock enquanto ele expande sua visão do show original neste novo formato inovador.”

Chris Rock quebra silêncio sobre tapa de Will Smith no Oscar

O ator e comediante Chris Rock disse durante uma turnê de Stand Up de seu amigo Dave Chappelle, no Reino Unido, sobre o tapa que levou do colega de trabalho, Will Smith, criticando duramente o ator para a plateia do show.

Ao Dave Chappelle lhe perguntar sobre o momento que viralizou, Chris não se mostra arrependido com a piada que fez. “Aquela mer*a doeu?”, perguntou Dave. “Para car*lho. O filho da p*ta me bateu por causa de uma piada, a piada mais legal que eu já contei”, respondeu Chris. Ainda sobre Will, Chris deu uma opinião dura sobre ele e seu comportamento. “Fingiu ser uma pessoa perfeita por 30 anos, e ele arrancou sua máscara e nos mostrou que é tão feio quanto o resto de nós. Quaisquer que sejam as consequências… Espero que ele não coloque a máscara novamente e deixe sua verdadeira face respirar. Me vejo em ambos os homens”.