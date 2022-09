Chris Rock quebra silêncio sobre tapa de Will Smith: “A piada mais legal que já contei”

Chris Rock critica Will Smith sobre tapa dado pelo ator na cerimônia do Oscar

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 20h03

O ator e comediante Chris Rock (57) finalmente quebrou seu silêncio sobre o tapa que levou do seu colega de profissão, Will Smith (53), durante a cerimônia do Oscar. Durante a turnê de stand up de seu amigo pessoal Dave Chappelle, no Reino Unido, o humorista se declarou sobre o assunto, criticando duramente Will para a plateia ali presente.

Quando Dave Chappelle lhe pergunta sobre o momento que viralizou, Chris não se mostra arrependido com a piada que fez. “Aquela mer*a doeu?”, perguntou Dave. “Para car*lho. O filho da p*ta me bateu por causa de uma piada, a piada mais legal que eu já contei”, respondeu Chris.

Ainda sobre Will Smith, Chris declarou sua opinião sobre o ator, fazendo duras críticas e com fala super sinceras sobre o comportamento de Will. “Fingiu ser uma pessoa perfeita por 30 anos, e ele arrancou sua máscara e nos mostrou que é tão feio quanto o resto de nós. Quaisquer que sejam as consequências… Espero que ele não coloque a máscara novamente e deixe sua verdadeira face respirar. Me vejo em ambos os homens”, afirmou o comediante, falando com a plateia que estava ali para assistir ao show.

O episódio em questão foi o famoso tapa que Will Smith dá no rosto de Chris Rock, após o humorista, que estava apresentando o Oscar, fazer uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett-Smith. Na ocasião, ela estava de cabeça raspada devido à uma doença chamada alopecia, e Chris fez uma piada sobre seu visual, o que não agradou Will, que subiu no palco para bater no comediante.

Só depois de quatro meses que Will decidiu falar sobre o ocorrido, explicando que não pediu desculpas para o colega ao receber o Oscar de Melhor Ator durante o evento. Em um vídeo, Smith conta que “estava confuso naquele momento. Entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar. Quero falar para você, Chris, que te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto.”