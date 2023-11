Morre Roberto Manzoni, o Magrão, ex-diretor do Domingo Legal

O diretor de TV Roberto Manzoni faleceu na madrugada desta sexta-feira, 10

O diretor de TV Roberto Manzoni, conhecido como Magrão, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 10. Ele estava com 74 anos de idade e fez parte da história da TV brasileira. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ao longo de sua carreira, ele fez parte de grandes atrações populares. Ele dirigiu o Viva a Noite, o Domingo Legal e o Programa Silvio Santos. A sua trajetória profissional começou no Domingo no Parque, na década de 1970. Além disso, ele também dirigiu o Jogo da Vida, de Márcia Goldschimidt na Band, e foi apresentador no O Poderoso Magrão, da TV Gazeta, entre 2005 e 2006.

A morte dele foi lamentada nas redes sociais por várias celebridades. Celso Portiolli escreveu: "Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado Magrão".

Sonia Abrão comentou: "Adeus, Roberto Manzoni! Magrão, meu amigo querido, aprendi muito com vc qdo trabalhei, sob sua direção, no Domingo Legal! Obrigada por tudo! Vai voltar a formar aquela dupla imbatível com Gugu lá no céu!".

Christina Rocha lamentou: "Soube agora há pouco com muita tristeza da morte do Magrão… um profissional maravilhoso e uma ótima pessoa. Esse ano tantas pessoas estão partindo meu Deus!

Força pra toda a família e pra você João Gabriel, um filho maravilhoso. Que Deus te receba com muita luz aí no céu Magrão".

Celso Portiolli também lamentou a morte da assistente de palco do Domingo Legal nesta semana

O apresentador Celso Portiolli esteve no velório do corpo de Luana Andrade, que era assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, nesta quarta-feira, 8. Ele conversou com a imprensa depois de se despedir da colega de trabalho e falou sobre quando foi o último encontro.

Ele contou que viu Luana com vida pela última vez no domingo, quando trabalharam no SBT. "Domingo no programa. Inclusive, ela fez a primeira ação de merchan dela, estava super feliz. Foi o último momento, mas você nunca imagina…”, disse ele.

Então, o comunicador contou sobre quando recebeu a notícia da morte dela. "Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu falei: ‘Meu Deus, mas do quê? E eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito chocado”, afirmou.

Por fim, ele lamentou: "Uma perda inesperada de uma menina tão jovem, a Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Ela estava muito feliz, é difícil para a gente receber a notícia. Me chocou e chocou a equipe toda. É uma perda que machucou bastante a gente”.