Morre Lisa Loring, que interpretou a primeira Wandinha em 'A Família Addams'

Lisa Loring, que interpretou a primeira Wandinha na sitcom 'A Família Addams', faleceu aos 64 anos: 'Ela foi em paz'

A atriz Lisa Loring, que ficou conhecida por interpretar a primeira Wandinha na sitcom A Família Addams, em 1964, faleceu aos 64 anos de idade no último sábado, 28. A notícia da morte foi confirmada em um comunicado ao site Variety.

A filha dela, Vanessa Foumberg, anunciou que a mãe faleceu em decorrência de um derrame. “Ela foi em paz com as duas filhas segurando suas mãos”, informou.

A amiga da atriz, Laurie Jacobson, deu mais detalhes sobre a morte dela. “Ela sofreu um forte derrame causado pelo fumo e pela pressão alta. Ela estava em suporte de vida por três dias. Ontem, sua família tomou a difícil decisão de removê-lo e ela faleceu ontem à noite. Ela está para sempre em nossos corações como Wednesday Addams”, afirmou.

A atriz interpretou a personagem Wandinha Addams quando tinha apenas seis anos de idade no seriado que ficou no ar por dois anos. A personagem também foi interpretada por Christina Ricci no cinema na década de 1990 e por Jenna Ortega na série da Netflix.