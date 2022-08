Mônica Martelli volta para o GNT após deixar elenco de novela

Após deixar o elenco da novela Travessia, Mônica Martelli irá apresentar novo programa no canal GNT ao lado de Marcelo Adnet

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 20h37

Nesta segunda-feira, 1, foi divulgado pelo canal GNT que Mônica Martelli (52) irá apresentar um novo programa ao lado do comediante Marcelo Adnet (40).

A ex- apresentadora do programa Saia Justa volta ao canal do grupo Globo após deixar o elenco da próxima novela das 21h, intitulada Travessia e criada por Gloria Perez.

Mônica teria deixado a novela para se dedicar a um projeto sobre a vida do amigo e comediante Paulo Gustavo.

No novo programa do GNT, previsto para estrear em outubro, ainda não tem nome oficial, mas irá tratar sobre relacionamentos.

“Estou muito feliz em retornar ao GNT discutindo e aprendendo sobre relacionamentos. Todos sabem que é o assunto que mais gosto de falar sobre. Não tenho dúvidas que na vida a gente se conhece melhor e evolui se relacionando”, disse Mônica em um comunicado à imprensa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Amigas que treinam juntas!

Na manhã desta segunda-feira, 1, Mônica Martelli e a amiga Ingrid Guimarães se divertiram ao treinarem juntas na academia.

“Boa segunda para quem malha no frio com dignidade”, escreveu Ingrid na legenda da foto ao lado da apresentadora.