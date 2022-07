Roberto Carlos fala sobre amizade com Glória Perez: "Um privilégio"

Em depoimento para a série documental sobre o caso de Daniella Perez, o rei Roberto Carlos falou sobre sua amizade com a escritora Gloria Perez

Redação Publicado em 29/07/2022, às 11h20

Na última quinta-feira, 28, estreou na HBO Max, os últimos três episódios da série documental da HBO Max, Pacto Brutal - O assassinato de Daniella Perez, que contou com vários depoimentos, inclusive o de Roberto Carlos (81).

O rei Roberto Carlos abriu exceção e falou sobre sua relação com a escritora Glória Perez, mãe de Daniella Perez (1970 - 1992).

No terceiro episódio da série, intitulado 'Mãe Investigadora', foi mostrado como foi a jornada de Gloria Perez em busca de justiça.

O episódio iniciou com alguns amigos pessoais de Gloria falando da escritora que ela é, e Roberto Carlos deu seu depoimento sobre a amiga pessoal: "Nós somos amigos, e isso pra mim é um privilégio muito grande, muito grande mesmo, muito especial. Além da escritora especial que ela é", declarou o rei.

Claudia Raia (55) também falou sobre o impacto cultural das novelas no Brasil, segundo a atriz, as tramas exibidas na TV moldam cultura, tendência e o comportamento das pessoas que param para acompanhar novelas.

Na sequência, Roberto Carlos falou de como as novelas de Gloria estão presentes na sua vida: "A novela faz parte da vida do brasileiro. Eu sou noveleiro profissional. Todas as novelas da Gloria eu adoro", disse Roberto.

