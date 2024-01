Miguel Ângelo celebra 'A Infância de Romeu e Julieta': "Emocionante"

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, o ator Miguel Ângelo falou sobre interpretar o protagonista da novela 'A Infância de Romeu e Julieta'

Com apenas 12 anos, Miguel Ângelo já conseguiu um papel de destaque na TV aberta. Ele interpreta o personagem Romeu Monteiro, filho de Vera (Bianca Rinaldi) e Bernardo (Fábio Ventura), na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', exibida pelo SBT/Amazon.

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, o ator falou sobre o seu primeiro papel de maior destaque na carreira. "Fiquei em êxtase, muito feliz! Poder estar neste lugar de protagonista é muito emocionante", afirmou ele, citando o que tem em comum com o seu personagem. "Somos os dois apaziguadores, desbravadores, aventureiros e amigos."

Para protagonizar a trama de Íris Abravanel, inspirada na obra de William Shakespeare (1564-1616), Miguel precisou se mudar do Rio Janeiro para São Paulo com a mãe, Vânia Regina da Silva. O ator também precisou aprender a jogar tênis, já que seu personagem pratica o esporte.

"Foi bem complicado, até mesmo, porque é um esporte muito elitizado. Mas gostei tanto da experiência que agora estou realmente tendo aulas, fora da novela, com o professor Marcelo", contou o artista, que sempre gostou mais de futebol e basquete.

Outros personagens

Embora esteja fazendo sua estreia na TV aberta, Miguel Ângelo já possuem vários trabalhos no currículo. Ele começou a carreira em 2014, quando participou da série 'O Caçador', da HBO Max. Em 2018, fez uma participação no curta 'O Nosso Legado', exibido pela ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York. Também fez 'Barba, Cabelo e Bigode', e 'Candelária', ambos da Netflix. Além disso, o ator já atou em peças de teatro e participou de outros curtas-metragens e clipes musicais.

"Apesar de ter só 12 anos, já estou neste corre-corre desde os meus 4/5 anos", revelou ele, citando suas referências artísticas. "Me espelho em pessoas como Lázaro Ramos, Reinaldo Júnior, Licínio Januário, Douglas Silva, Sérgio Malheiros, Nando Cunha, David Junior, Juan Paiva, Fábio Ventura, entre outros. E [o cantor] ⁠Thiaguinho que amo", contou.

Miguel também sabe que possui um papel importante como referência para vários garotos da sua idade, assim como esses artistas tiveram em sua vida. Para seus fãs, ele deixou uma mensagem. "Os sonhos foram feitos para serem realizados. Tem uma frase no livro 'Na minha Pele', do Lázaro Ramos, ⁠que diz assim: não limite seus sonhos."

Com a novela prevista para acabar no meio deste ano, o ator contou que além de se dedicar a outros trabalhos, também pretende voltar para as aulas de canto. "Tenho alguns projetos que ainda estão em processo, ⁠mas um deles é voltar às aulas de canto", revelou.