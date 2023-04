Iris Abravanel fala de A Infância de Romeu e Julieta: "Quero falar sobre a importância do perdão"

Autora da novela A Infância de Romeu e Julieta, Iris Abravanel comenta sobre adaptação de história clássica: "Shakespeare que me desculpe, está tudo mudado"

A autora Íris Abravanel (74) deu detalhes sobre a primeira coprodução entre o SBT e o Prime Video, a novela A Infância de Romeu e Julieta, que terá os cinco primeiros capítulos disponíveis no streaming no dia 8 de maio. A emissora, inclusive, exibirá o primeiro capítulo no mesmo dia, às 20h30, e os outros quatro serão lançados diariamente. Os episódios serão disponibilizados na plataforma todas as sextas-feiras.

Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 27, em que a CARAS Digital marcou presença, a mulher do apresentador Silvio Santos (92) falou sobre o novo folhetim, protagonizado por Miguel Ângelo e Vittoria Seixas, e explicou a adaptação que realizou na obra literária de William Shakespeare (1564 – 1616).

"A história de Romeu e Julieta é tão trágica, triste e desesperadora, não tem nada a ver comigo. Vamos imaginar a infância de Romeu e Julieta, vamos fazer uma história contando como eles começaram. Shakespeare que me desculpe, ele deve estar revirando no túmulo, está tudo mudado. Mas a minha intenção é fazer o melhor para as famílias, para o SBT, para todos nós", disse ela.

A autora também falou sobre a história do folhetim. "A novela fala sobre a briga de duas famílias, e eu quero falar sobre a importância do perdão. Às vezes, a gente fica com mágoa de alguém e fica remoendo, e prejudica a gente mesmo, ficamos doentes. Perdão é uma coisa muito difícil, mas é um exercício", pontuou.

Na trama, Romeu Monteiro e Julieta Campos moram em lados opostos do mesmo bairro. Quando se conhecem, a conexão é instantânea e um sentimento lindo e puro nasce entre eles. Contudo, eles descobrem que são de famílias inimigas e turmas rivais, nem mesmo uma amizade seria possível entre eles. Mas os dois decidem achar uma forma de acabar com as rixas dos amigos e resolver os mal-entendidos do passado para selar a paz entre as famílias.

Julieta (Vittoria Seixas) e Romeu (Miguel Ângelo)

Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Nova novela infantil do SBT aborda inclusão

A Infância de Romeu e Julieta também abordará assuntos importantes para a sociedade. Além de falar de amor, a novela dará destaque para outros temas centrais como o esporte, a inclusão e o universo lúdico.

"A gente tem quatro temas centrais nesta novela, que são diferentes e saltam aos olhos. O primeiro é o amor, como conexão e resolvedor dos problemas criados pelos adultos... A gente vive em um mundo muito polarizado hoje, tanto politicamente como socialmente e economicamente, e achamos que o amor é a solução, é a esperança", disse o diretor-geral da novela, Ricardo Mantoanelli.

"Em segundo, a gente traz o esporte como um pano de fundo, e todas as lições que vem com ele, de disciplina, superação, de aceitação da derrota, de união, então a gente tem essas crianças praticando esportes todos os dias", ressaltou.

O diretor também falou sobre a inclusão que será abordado na novela. "Um tema muito importante: a inclusão social. Tem um segundo Romeu e Julieta adulto, que é através da relação de Pórcia (Beatriz Oliveira) e Bassânio (Lucas Salles), que também vivem uma espécie de amor proibido. Ele um analfabeto funcional, e uma deficiente auditiva, e Íris fez questão que a gente de fato não só trouxesse o tema, mas promovesse a inclusão de uma atriz com deficiência auditiva. Eu acho isso muito bonito e a gente tem o privilégio de dividir isso com vocês."

Bassânio (Lucas Salles ) e Pórcia (Beatriz Oliveira)

Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Por fim, Ricardo explicou que a novela terá um grande diferencial, que será o mundo da imaginação. A trama mostrará Leon, vivido por Matheus Ueta, um personagem imaginário. A intenção é chamar a atenção das crianças e fazer com que elas deixem de lado os celulares e se encantem pela história. "Traz um resgate da contação de história, de brincadeiras mais lúdicas", completou.

Protagonistas da novela A Infância de Romeu e Julieta

Vittoria e Miguel, que interpretam Julieta e Romeu, os personagens principais da novela, também falaram sobre a felicidade de fazer parte desse projeto. Os dois atores mirins, aliás, estão dando a vida ao primeiro protagonista da carreira.

"É a minha primeira protagonista, eu estou bem nervosa, mas está ficando lindo. É uma personagem, que por mais que ela seja meiga, fofa, ela é bem diferente da original. Ela é descolada, adora esportes. Eu estou muito feliz, é um sonho estar aqui", afirmou a atriz.

Miguel também se mostrou grato por interpretar seu primeiro protagonista. "Eu estou muito grato de participar desta novela, ainda mais uma criança que veio da periferia do Rio, e que também recebeu uma oportunidade que muitas pessoas lá atrás não receberam, principalmente com essa idade, com 12 anos. Agradeço a todos por terem me dado esta oportunidade", falou o ator.

Confira o trailer da novela:

