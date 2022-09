Michelle Loreto abre o jogo sobre o trabalho de Patricia Poeta nos bastidores

Após desabafo de Patricia Poeta, Michelle Loreto conta como é trabalhar com ela: 'Aquilo que o público não vê'

A apresentadora Michelle Loreto (42) surpreendeu os fãs ao revelar como é trabalhar com Patricia Poeta (45) nos bastidores do programa Encontro, da Globo. Ela fez um comentário no post de Poeta desabafando ao ser alvo de polêmicas e comentários maldosos na internet. Michelle decidiu apoiá-la e deixou um depoimento sobre a relação delas nos bastidores da emissora.

Michelle contou para o público o que a estrela faz para se preparar para dar o seu melhor na frente das câmeras. "Pat, você tem todo o meu apoio. Conviver com você, diariamente, me faz te admirar ainda mais como ser humano, mulher e profissional. Você é a primeira a chegar, participa ativamente de TODAS as reuniões, estuda, se prepara. Já vi, várias vezes, nos bastidores, antes de entrar no ar, você repassando e repassando o que iria falar, concentrada", disse ela.

E completou: "Você respeita o público e todos os colegas. Tá sempre com um sorriso no rosto, educada, tranquila. Particularmente, você é mais que uma parceira de vídeo. Aquilo que o público não vê: você me incentiva, me dá espaço no programa e luta por isso. Siga firme, siga com toda a sua integridade. Falam mentiras, jogam pedras, mas você está protegida pelo amor da sua família, amigos e de todos que gostam de você. A maldade não dura. E você não está sozinha".

Tati Machado também falou do trabalho com Patricia Poeta

Por sua vez, a repórter Tati Machado também deixou um depoimento no post de Patricia Poeta e contou sobre a relação delas nos bastidores. "Você é uma profissional e tanto! Tenho orgulho de estar ao seu lado, junto com Manoel, Michelle e toda nossa linda equipe, que você faz, inclusive, questão de sempre exaltar. Fico pensando em quantas risadas damos diariamente nos bastidores, os papos com a plateia e nas nossas reuniões", contou.

Ela ainda disse: "Quantos flagras de “bota mão no joelho” e outras coisas impublicáveis por aqui. Talvez você não perceba, mas eu como boa “fofoqueira”, sim! Você olha no olho, elogia sempre e tem sido uma rocha. Gosto de ver seu desabafo até como forma de inspiração. Você merece todo o respeito do mundo, como jornalista, apresentadora e um mulherão da porra. Conte comigo!".

Confira o post com o desabafo de Patricia Poeta: