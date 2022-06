Mauro Mendonça Filho, diretor de 'Travessia', elogia Jade Picon: ''Tá arrebentando''

Mauro Mendonça Filho, diretor de 'Travessia', confirma reação de Jade Picon ao receber convite para a novela e elogia a influenciadora

A influenciadora Jade Picon (20) promete em sua estreia na TV como atriz!

A ex-BBB, que vai integrar o elenco da próxima trama das nove da TV Globo, Travessia, escrita por Glória Perez (73), foi elogiada pelo diretor da nova novela, Mauro Mendonça Filho.

"Talento, seriedade e dedicação. Sua receita para conseguir foi infalível", começou escrevendo nos comentários de uma publicação de Jade.

Na sequência, ele ainda confirmou que a voz que aparece no começo do vídeo postado pela influencer é sua após internautas criticarem a reação de Jade ao receber o convite, e afirmou que a ex-BBB está arrasando nos ensaios.

"E tá arrebentando nos ensaios. Feliz de ter você por perto, coração. E caso alguém duvide da sinceridade do vídeo, essa vozinha que aparece no início é minha mesmo e foi na hora H do convite", disse ainda.

Em seu perfil no Instagram, Mauro publicou a primeira foto com a autora da produção, Glória Perez, e o elenco. Na imagem, aparecem Jade Picon, Rodrigo Lombardi, Lucy Alves, Chay Suede, Drica Moraes, MarcosCaruso, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rômulo Estrela, Alessandra Negrini, Cássia Kis, HumbertoMartins, Vanessa Giacomo, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Nando Cunha, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Camila Rocha, Duda Santos, Renata Tobelem, Luci Pereira e Danielle Olímpia. Ele ainda confirmou que Grazi Massafera, Otávio Müller e Ana Lucia Torre também integram o time.

Jade Picon recebeu autorização especial para atuar em 'Travessia'

Para participar de Travessia, Jade Picon precisou de uma autorização especial, já que não tem o DRT, registro profissional de atriz. O Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro precisou emitir uma autorização para que ela possa fazer parte da produção. “Nesse caso da Jade Picon, nós demos uma autorização especial e específica para aquele produto, válido para o período que foi pedido”, disse o presidente do Sated, Hugo Gross.

