Matthew Perry não sentir nada durante episódio final emocionante de 'Friends'; entenda o motivo

Matthew Perry, Chandler de ‘Friends’, revela motivo de estar apático à emoção do último episódio da série

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 22h22

O ator Matthew Perry (53) contou em seu livro “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir”, que não sentiu nada durante as gravações do emocionante último episódio de “Friends”. O Chandler admitiu que estava sob efeito de substâncias opióides durante os últimos dias da série da NBC.

Na autobiografia, o ator detalha sua batalha contra o abuso de substâncias entorpecentes, além de momentos polêmicos de sua vida e carreira. “Era 23 de janeiro de 2004. As chaves no balcão, um cara que se parecia muito com Chandler Bing disse: ‘Onde?’, ‘Embryonic Journey’, de Jefferson Airplane começou a tocar, a câmera apareceu na parte de trás da porta do apartamento, então Ben, nosso primeiro anunciante, e amigo muito próximo, gritou pela última vez: ‘E assim nós terminamos’, e lágrimas surgiram dos olhos de todos como gêiseres”, relembrou Matthew sobre os últimos segundos de gravação.

Relembre como foi a última cena de ‘Friends’:

the transition from the final episode of friends to the reunion was just too good pic.twitter.com/pCbb5lM0QB — nic (@anistonily) August 17, 2022

“Fizemos 237 episódios, incluindo este último, chamado, apropriadamente, de ‘The Last One’. Jennifer Aniston (Rachel) estava soluçando - depois de um tempo, fiquei surpreso que ela ainda tinha água sobrando em todo o seu corpo. Até Matt LeBlanc (Joey) estava chorando”, comentou o ator.

Porém, Matthew se sentiu vazio. “Mas eu não senti nada. Eu não poderia dizer se isso era por causa da buprenorfina opióide que eu estava tomando, ou se eu estava absolutamente morto por dentro”, refletiu o ator.

“Então, em vez de chorar, dei uma volta lenta pelo palco com minha então namorada - também coincidentemente chamada Rachel - no palco da Warner Bros. (um palco que depois que a série terminou seria renomeado de ‘The Friends Stage’). Nós nos despedimos, concordamos em nos ver logo, da forma que as pessoas fazem quando sabem que isso não é verdade, e então fomos para o meu carro”, finalizou.

Matthew Perry conta sobre sua batalha contra vício e lança sua autobiografia

Matthew Perry decidiu resgatar suas memórias em sua autobiografia, chamada: "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que será lançada oficialmente no dia 1 de novembro.

O ator decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional, sem tentar escapar sobre a sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e as internações. "Eu queria compartilhar quando eu estivesse melhor em relação a este lado sombrio de tudo, eu tive que esperar até que eu estivesse sóbrio - e longe do vício e da doença ativa do alcoolismo - para escrever tudo. E o ponto principal era que eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas", disse à revista People.