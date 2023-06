Matheus Ceará comemora ao renovar contrato com o SBT: "Passando a caneta"

O humorista Matheus Ceará, que faz parte do programa 'A Praça É Nossa', celebrou a renovação de seu contrato

Matheus Ceará usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 21, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. O humorista, que faz parte do elenco do programa A Praça é Nossa, contou que renovou seu contrato com o SBT.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece todo sorridente em uma sala de escritório, assinando seu novo contrato com a emissora de Silvio Santos e comemorou. "Passando a caneta!! Bora, SBT, tamo junto! Contrato Renovado!", escreveu ele.

Vale lembrar que há cinco anos Matheus faz parte do elenco fixo do humorístico A Praça é Nossa. Antes, ele participou do quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, apresentador por Fausto Silva na TV Globo, e foi o grande campeão da edição de 2010.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Ceará (@matheusceara)

Matheus se pronuncia sobre sumiço

O humorista Matheus Ceará usou as redes sociais na noite da última sexta-feira, 16, para se pronunciar sobre o seu sumiço das redes sociais. Ele preocupou os amigos e fãs após cancelar sua agenda de shows e não responder mensagens e ligações.

"Muita gente já sabe o que vem acontecendo comigo. Eu tenho crise de ansiedade, síndrome do pânico, tenho depressão também. Então, tem vários gatilhos que acelera isso aí... Domingo eu estava voltando de um show, tive um gatilho forte e resolvi por hora cancelar tudo e poder resolver. Fiquei em casa, falei com meu médico e fiquei de resguardo para poder cuidar de tudo isso, que não é brincadeira é uma coisa que trava a gente, não tem controle. Resolvi parar uns dias", explicou ele, ressaltando que não saiu para gravar o programa A Praça É Nossa, do SBT, e também não atendeu nenhuma ligação.

"Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores, tem dias. Então eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater encima disso. São vários gatilhos [...]. A minha vida é fazer vocês sorrirem, é fazer vocês felizes, é trazer vídeos de humor, brincadeiras... eu não imaginava que eu era tão querido pelo Brasil, pelos colegas de trabalho [...]. Vamos ver como será a vida daqui pra frente. Mas uma coisa eu sei, que vocês tão comigo, me apoiam, que meus colegas de trabalham me apoiam, que as pessoas me amam. Muito obrigado pelo carinho de vocês", disse ele em outro trecho, explicando que prende falar mais sobre o assunto com seus seguidores, mesmo decidindo seguir afastado das redes sociais.

