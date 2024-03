Mateus Carrieri revela desejo de retornar à TV: 'Seria um grande barato'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Mateus Carrieri fala sobre trajetória, novo espetáculo, maturidade e desejo de retornar para televisão

Com mais de três décadas de carreira, Mateus Carrieri (57) coleciona uma trajetória de sucesso. Ele é ator e personal trainer. Fora da TV há 10 anos, em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilha sobre desejo de retornar para as telinhas: "Seria um grande barato".

Mateus estreou na televisão em 1974, em um quadro do programa Silvio Santos (93). Como ator, seu último trabalho em uma novela foi em Chiquititas (2014), do SBT, onde interpretava Luís. Depois disso, foi se dedicar a outros projetos no teatro, cinema e também participou do reality A Fazenda 12. O ator comenta que voltaria a atuar em novelas.

"É um formato que eu gosto bastante, mas outros formatos ganharam espaço e a gente precisa estar antenado a tudo isso. Gostaria de muito de voltar a fazer novelas, foi onde eu comecei e aprendi. Tenho vontade, mas vai chegar o projeto certo, no momento certo, eu tenho certeza".

Parar? Nem pensar! Mateus completou recentemente 57 anos, enquanto concilia projetos na carreira, ele também se tornou extremamente popular nas redes sociais, onde sempre compartilha seus treinos e estilo de vida.

"Estou vivendo uma fase muito legal. As redes sociais me deram um gás para falar sobre alguns assuntos, me deu um certo incentivo para falar sobre longevidade, como poder chegar aos 50, 60, 70 anos com qualidade de vida e saúde".

"Por isso meus vídeos de treino fazem tanto sucesso nas redes. É uma das coisas que me propus a fazer, incentivar pessoas e homens da minha idade a se cuidarem e praticamente atividades fisícas para chegarem na idade mais avançada com saúde e liberdade, sem depender da ajuda de ninguém para fazer coisas corriqueiras da vida. Ai a brincadeira de envelhecer passa a não ser tão divertida", declara.

Na década de 80, Carrieri era considerado um grande galã e símbolo sexual, mas nega esse título: "Essa coisa de galã é um estereotipo, porque eu acho que comecei a minha carreira como um adolescente bonito. As pessoas rotulam a gente assim, mas eu acho que tem coisas mais importantes do que a beleza fisíca. Depois que a gente utrapassa os 50 anos, a gente começa a reparar melhor essas coisas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Carrieri (@mateuscarrieriof)

Nos palcos

Mateus estará em cartaz com o espetáculo O vendedor de sonhos, baseado no best-seller homônimo do escritor Augusto Cury (65). A peça fará duas apresentações dentro do Festival de Teatro Augusto Cury, nos sábados, dias 23 e 30 de março, no Teatro Gazeta. Em cena, Carrieri vive Júlio César.

"É o personagem que começa o espetáculo pensando em colocar um fim na própria vida, esse é um dos temas abordados, pode parecer pesado, mas o Augusto transforma de um jeito leve, e, por vezes, até bem-humorado para que o espectador saia com esperança de que as coisas podem ser resolvidas, tudo passa".

"São cinco anos em cartaz, a gente tem percebido a importância desse espetáculo e o quanto ele toca o coração das pessoas. O quanto o público se identifica, em algum momento da peça, com algum personagem. A grande característica da obra é dar ferramentas de como lidar com os problemas da vida que sempre vão continuar acontecendo. Muito feliz de estar em um projeto tão importante", finaliza