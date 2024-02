Protagonista no teatro, Natallia Rodrigues avalia retorno às novelas

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comenta sobre espetáculo que protagoniza e retorno às novelas após um período de quase dez anos afastada

A atrizNatallia Rodrigues(43) está em cartaz como uma das protagonistas da peça O Homem mais inteligente da história, onde divide o protagonismo com o ator Daniel Satti (49). Em entrevista à CARAS Brasil, ela comenta mais sobre o espetáculo e ainda avalia um retorno às novelas.

Natallia estará em cartaz até o dia 9 de março na cidade de São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. Sua personagem é Sofia, neurocientista e fio condutor da história. Depois, ela ainda seguirá em turnê até dezembro.

O espetáculo é baseado na obra homônima de Augusto Cury, considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas. A atriz está ansiosa com essa nova temporada.

"As expectativas são sempre as melhores, o Augusto Cury é um grande autor e arrasta milhões de fãs.

O espetáculo retrata a história de amigos intelectuais e cientistas que se reúnem para analisar a mente de Jesus sob a ótica da ciência, e não, da religião", comenta.

Natallia, durante a conversa, avalia a importância do enredo da peça para os dias cotidianos: "Os temas retratados nas obras de Augusto Cury são sempre urgentes e atuais. Temas como depressão; a busca pela felicidade nas pequenas coisas, pequenos gestos do dia a dia; e a busca pelo amor também estão presentes nessa história".

"Além de entreter, o espetáculo também traz reflexões. Numa linguagem fácil de se entender, num texto leve. O público se emociona, identifica-se em diversas situações. Vale a pena demais assistir ao espetáculo", finaliza.

O mês de março também marca a estreia da primeira edição do Festival de Teatro Augusto Cury, que vai reunir quatro espetáculos baseados nas obras do psiquiatra. As sessões irão acontecer no Teatro Gazeta, no Teatro Santo Agostinho e na Arena Tatuapé.

De volta

Durante a conversa, Natallia foi questionada se retornaria a atuar em novelas. A atriz comenta que está aberta aos convites:"Eu amo fazer novela, com certeza assim que surgir uma oportunidade que me mova artisticamente retornarei".

Seu último papel em uma novela da TV Globo foi em 2015, onde interpretou Estela em Verdades Secretas. Em 2021, ela foi uma das protagonistas da série Amelio, o homem de verdade, da Prime Box Brazil, onde deu vida a personagem Fabi.