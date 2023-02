Maria Cândida escreve texto em homenagem à Glória Maria

A também jornalista Maria Cândida escreveu um texto em homenagem a jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2

"Glória Maria, inspiração para nós mulheres e repórteres de TV! A morte de amigas, sempre nos desestabiliza, nos deixa tristes, apesar de eu acreditar que seja uma passagem como o nascimento. Mas como perder Glória Maria na TV, né? O entusiasmo, a voz, o jeito 'vou entrando', ela sempre me inspirou. Fazia tudo de uma forma simples, conversando de boa, não me lembro de outra que fizesse isso como ela."

Maria Cândida também contou como as duas se conheceram: "Glória, que conheci em 2006, em cruzeiro para Grécia, estávamos em um grupo e passamos uma semana juntas, não tinha papas na língua! Com elegância, ela sempre falava o que queria, do jeito que queria e ainda dava uma risada para arrematar."

No post, Maria Cândida ainda relembrou alguns feitios da repórter, e uma de suas reportagens que a marcou: "Glória Maria rompeu barreiras numa época que ser repórter de TV MULHER e NEGRA era quase impossível. E ela foi com tudo, fez absolutamente tudo na TV, foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira. Mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Quem não lembra de alguma passagem da Glória em alguma reportagem pelo mundo? Eu lembro dela entre duas montanhas, se equilibrando em um cabo… Eu pensava: meu Deus, ela vai cair… Mas ela sempre conseguia tudo. Uma super MULHER, grande pioneira na TV."

Ela ainda incentivou os seguidores a relembrarem os melhores momentos da jornalista nos comentários, e vibrarem por ela: "Se vocês lembram alguma reportagem dela, dividam nos comentários para gente lembrar… e vibrar muita paz e amor nessa passagem para o plano espiritual".

Globo explica complicações de saúde de glória Maria

A apresentadora do Globo Repórter havia sido diagnosticada com câncer de pulmão e uma metástase em 2019, ela realizou os tratamentos, mas no ano passado teve outras complicações:

"A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", explicou a Globo em nota.