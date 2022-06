Maria Beltrão chora em sua despedida da GloboNews

Maria Beltrão passa o bastão do programa 'Estúdio i', da GloboNews, para Andréia Sadi e chora com homenagens em sua última edição do programa

A apresentadora Maria Beltrão já encerrou a sua trajetória no comando do programa Estúdio i, da GloboNews. Nesta sexta-feira, 3, ela comandou a sua última edição no comando do programa e recebeu várias homenagens no ar. Ela também fez a passagem do bastão para a jornalista Andréia Sadi, que é quem vai assumir o comando do Estúdio i a partir de segunda-feira, 6.

Entre um depoimento de um amigo jornalista ou comentarista e outro, ela derrubou algumas lágrimas ao vivo. “Ontem eu e Sadi festejamos tanto juntas esse momento, porque as mudanças são necessárias. Dá um medo, frio na barriga, né?! Mas a gente fica animada”, disse ela.

No final do programa, Maria Beltrão foi encontrar Andreia Sadi nos bastidores da emissora para fazer o encerramento. “Andréia é uma grande amiga, a mãe de gêmeos que vou sequestrar, e não podia ser a pessoa melhor para assumir o nosso Estúdio i, que é família. É uma craque! Eu vou para o É De Casa, você é de casa, é uma só Globo”, disse ela.

Por sua vez, Sadi também agradeceu pelo carinho da amiga. “Ela sempre estendeu a mão para mim, e eu para ela. Nunca vou esquecer das nossas conversas, das nossas ajudas. Estou muito feliz que você tenha essa coragem e, por isso, você é quem você é!”, declarou.

Maria Beltrão vai assumir o comando do programa É De Casa a partir de julho.

