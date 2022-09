Marcos Mion curte almoço com Boninho no Rio de Janeiro

Marcos Mion aproveita a tarde desta segunda-feira na companhia de Boninho e outros amigos em shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 22h14

Nesta segunda-feira, 5, o apresentador Marcos Mion (43) teve um almoço especial no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado em um momento de conversa com o diretor Boninho (60) e outros amigos em um restaurante do local.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Vale lembrar que, no último final de semana, Marcos Mion também almoçou com Boninho. Os dois curtiram um encontro com suas esposas, Suzana Gullo e Ana Furtado. Inclusive, foi Ana quem compartilhou o momento com os fãs.

Em seu Instagram, Ana postou uma selfie em que aparece com o marido, o apresentador do Caldeirão do Mion e a designer de moda. Na legenda, ela escreveu: “De um almoço, topzera ao lado desse casal que amamos, @marcosmion e @suzanagullo. Sempre bom encontrá-los, queridos!!”.

Veja a publicação de Ana Furtado com Boninho, Marcos Mion e Suzana Gullo: