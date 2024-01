Marcos Harter explica mudança no físico após momento delicado: "Muito forte"

Ex-participante do BBB e de 'A Fazenda', Marcos Harter explica mudança após enfrentar luta contra problemas nos rins; ele deu entrevista ao 'Sensacional''

O ex-BBB e médico Marcos Harter abriu o coração ao contar detalhes inéditos do período em que lutou para se recuperar de um quadro clínico grave. Há um ano, ele foi diagnosticado com falência renal.

“Tem que ser muito forte. Foi uma experiência, talvez a pior da minha vida, a coisa mais difícil que já passei”, afirmou ele em entrevista ao Sensacional. Com a aparência bem diferente, ele explicou que as sessões de hemodiálise foram responsáveis pela mudança.

“O tempo passou e a máquina [de hemodiálise] foi me massacrando. Emagreci 12 quilos. Depois, na internação, perdi mais 10 [quilos]”, afirmou ele que relatou os efeitos no corpo. “Tive coceira, muitos efeitos colaterais de medicações, não dormia, a cada três dias conseguia dormir umas quatro horas. Fiquei muito friorento e com a síndrome das pernas inquietas. Cheguei até a ter galactorreia, que é a saída de leite no peito”, afirmou.

Após dez meses de tratamento, Marcos Harter passou por um transplante em outubro de 2023. “Fiquei ansioso, tive pensamentos suicidas e alucinações também. Em uma época, eu não dirigia mais porque via coisas, por exemplo, na estrada, e chegava a dar gritos”, explicou.

Agora, ele se está se adaptando à nova realidade pós-transplante. “Me entreguei para Deus ali. Inclusive, no dia, fiz até uma postagem de uma pintura antiga que tem um cirurgião operando e Jesus do lado”, afirmou ele com fé.

Após transplante, ele agradeceu

Quando foi transplantado, o ex-BBB Marcos Harter surpreendeu ao contar que a doadora já foi sua paciente e se tornou sua amiga ao longo da vida. Nas redes sociais, ele apareceu emocionado ao receber a visita dela no quarto do hospital e falou sobre o momento especial. "O reencontro pós-transplante. “Amar ao próximo” está na bíblia mas é pra poucos. Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a VERDADEIRA gratidão! Gratidão eterna à você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim. Te amo muito", disse ele.