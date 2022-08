Marcelo Serrado e equipe de Cara e Coragem embarcam em brincadeira divertida da web

Marcelo Serrado publicou um vídeo onde ele e a equipe de Cara e Coragem reproduziram uma brincadeira da web

Nesta quarta-feira, 24, Marcelo Serrado (55) decidiu usar suas redes sociais para exibir um vídeo divertido que fez nos bastidores de Cara e Coragem. O ator e uma boa parte da equipe da novela, reproduziram uma brincadeira que está famosa na web, onde todos aparecem parados, enquanto toca ao fundo a canção Encontros e Despedidas, como se estivessem na abertura da clássica novela, Senhora do Destino.

No vídeo, Marcelo, Paolla Oliveira (40) e muitas pessoas da equipe como operadores de câmara, produtores e maquiadores aparecem em um set ao ar livre, enquanto reproduziam cenas de luta ou dos bastidores em si, levando equipamentos de um lado para o outro.

Na legenda, o artista falou com carinho do momento: "Cara e Coragem ou Senhora do Destino? É claro que o nosso elenco de milhões tinha que participar da trend, né?!".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post: "Sensacional!", disse um. "Muito bom!", escreveu outro. "Que legal!", falou ainda um terceiro.

Confira o vídeo de Marcelo Serrado e equipe de Cara e Coragem fazendo vídeo divertido nos bastidores de Cara e Coragem:

Roberta Fernandes celebra 10 anos de união com Marcelo Serrado

Recentemente, Marcelo Serrado e sua esposa, Roberta Fernandes completaram 10 anos de união. E, para celebrar essa data mais que especial, a loira publicou uma série de fotos deitas durante a cerimônia de seu casamento, onde eles apareciam se divertindo muito durante a festa.

