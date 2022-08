Esposa de Marcelo Serrado, Roberta Fernandes, celebra 10 anos de união com o ator: ''Compartilhando a vida juntos''

A esposa de Marcelo Serrado, Roberta Fernandes, celebrou os 10 anos de casamento com o ator, lembrando fotos da cerimônia

Esta quinta-feira, 4, é um dia de festa na casa de Marcelo Serrado (55)! Isso porque o ator e sua esposa, Roberta Fernandes estão completando 10 anos de união.

Para celebrar essa data mais que especial, a loira publicou uma série de fotos feitas durante a cerimônia de casamento dos dois, onde eles aparecem completamente apaixonados e se divertindo muito durante a festa.

Na legenda, ela falou com carinho dos 10 anos ao lado do amado: "4/08/2012 - 10 anos! 10 anos compartilhamento a vida juntos numa estrada com muitos acertos e muitos erros também. Mas diante dos erros nós sempre preferimos dar as mãos e passar por eles. Nós optamos sempre entender um ao outro para melhorar."

"Hoje, comemorando esses 10 anos o que me deixa mais feliz é saber que construímos um novo casamento dentro do nosso 'velho' casamento. A sensação de se reapaixonar pela mesma pessoa é deliciosa. Amo ser sua amante, melhor amiga e a mãe dos seus filhos. Então vamos comemorar hoje e todos os dias!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da esposa de Marcelo passaram a comentar no post: "Lindos demais!", disse um. "Que emoção! Que continue essa amizade, amor, união e parceria!", escreveu outro. "Casal nota mil!", falou um terceiro.

Alguns famosos, amigos do casal, também não se contiveram e escreveram seus elogios: "Lindos! Amo vocês!", escreveu Marcella Fogaça. "Lindos! Viva vocês!", escreveu Thalita Rebouças. "O melhor casal!", falou Suzana Pires.

Confira o post que Roberta Fernandes fez para celebrar os 10 anos de união com Marcelo Serrado:

Marcelo Serrado exibe momento engraçado nos bastidores de Cara e Coragem

Recentemente, Marcelo Serrado flagrou Paolla Oliveira testando uma peruca no camarim de Cara e Coragem e arrancou gargalhadas dos fãs ao comparar os cabelos falsos da amiga com os cachos de André Luiz Franbach, que também faz parte do elenco da trama.

"André abre teu olhou! Tem gente querendo roubar seu lugar", escreveu Marcelo na legenda do post. Ao ver a brincadeira, André respondeu: "Meu Deus! Vou ter que correr atrás agora, ferrou pra mim".

