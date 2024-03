TV / Novidade

Marcelo Serrado celebra a estreia do seu novo programa: ‘Sonhei'

Marcelo Serrado estreia no GNT nesta sexta-feira, 15, com o programa Te Vejo No After: ‘Se tornando realidade'

Marcelo Serrado recebe convidados no programa Te Vejo No After, do GNT - Fotos: Divulgação