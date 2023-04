Mansão de novela da Globo virou hotel com diária caríssima; saiba valor

Cenário da novela Laços de Família, da Globo, mansão no Rio de Janeiro tem capacidade para receber até 10 pessoas

Durante alguns anos, a mansão do sucesso da Globo Laços de Família ganhou outra finalidade após ter sido usada nas gravações da trama dos anos 2000. O imóvel, que era visto nas cenas de Danilo (Alexandre Borges), ficou disponível para aluguel no bairro de Joá, no Rio de Janeiro, com capacidade para receber até 10 pessoas.

No ano de 2020, a mansão estava disponível para locação na plataforma VRBO. Na época, o valor do aluguel diário chegava a R$ 9.100, que poderia ser parcelado em até 12 vezes. Na novela da Globo, o personagem de Alexandre Borges costumava aparecer na casa de luxo curtindo os dias ensolarados na piscina.

A mansão foi construída na década de 1970 e tem 1.600 metros quadrados de área construída em um terreno que tem cerca de 3.000 metros quadrados. Além da grande extensão, o imóvel tem uma vista panorâmica e privilegiada de pontos turísticos da capital carioca, como a Praia da Barra, Mar de São Conrado e Pedra da Gávea.

O imóvel, que na trama da Globo pertencia a Alma (Marieta Severo) ainda conta com cinco suítes com vista para o mar, uma sala enorme, varanda aconchegante, seis banheiros e uma grande piscina --a última já conhecida pelos fãs da novela de Manoel Carlos (90), que também fez sucessos como Páginas da Vida (2006-2007), Viver a Vida (2009-2010) e Em Família (2014).

CONFIRA FOTOS DA MANSÃO DE LAÇOS DE FAMÍLIA, TRAMA DA GLOBO:

